Blue Lock Episode 8 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens sont vraiment intéressés à connaître la date de sortie de Blue Lock Episode 8. Les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 8 de Blue Lock. Pour obtenir toutes les informations possibles sur cet épisode à venir, vous êtes nombreux à être curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Pour obtenir tous les détails possibles sur cet épisode, les fans recherchent partout sur Internet.

Nous partagerons donc ici toutes les informations possibles concernant la date de sortie de l’épisode 8 de Blue Lock. En dehors de cela, nous vous informerons également de toutes les autres informations sur cet anime, telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, la liste des acteurs et bien plus encore. Alors faisons connaître tous ces détails.

C’est une série animée japonaise et elle est basée sur une série de mangas du nom. Cette série manga a été écrite par Muneyuki Kaneshiro et illustrée par Yusuke Nomura. Il a été publié le 1er août 2018. Cette série de mangas a acquis une telle renommée qu’elle a été adaptée pour la création d’animes. Le premier épisode de cet anime est sorti le 9 octobre 2022.

L’intrigue de cet anime tourne autour d’Isagi Yoichi et il est joueur de football et joue comme attaquant pour une équipe de lycée. Son équipe est anéantie lors du dernier match des qualifications pour les championnats nationaux et est invitée à participer à un programme appelé « Blue Lock ». Dans ce programme, tous les joueurs se sont entraînés très dur. Après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 8 de Blue Lock. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Blue Lock Épisode 8 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 8 de Blue Lock. Jusqu’à présent, la sortie de l’épisode 8 n’est pas confirmée, mais en regardant son programme hebdomadaire, l’épisode 8 devrait sortir le 27 novembre 2022. S’il n’y aura qu’une annonce officielle liée à cet anime et à son prochain épisode, nous vous informerons ici sur ce page dès que possible.

Liste des épisodes

Ici, dans ce paragraphe, nous allons partager la liste des épisodes de cette saison en cours.

Rêver

Monstre

Le football « zéro »

Prémonition et Intuition

Renaître

Je suis désolé

Ruée

Détails du casting

Maintenant, nous allons fournir les détails de la distribution de cette série animée.

Yoichi Isagi Exprimé par : Kazuki Ura

Meguru Bachira exprimé par: Tasuku Kaito

Rensuke Kunigami Exprimé par: Yūki Ono

Hyōma Chigiri Exprimé par: Soma Saito

Wataru Kuon Exprimé par: Masatomo Nakazawa

Jingo Raichi Exprimé par : Yoshitsugu Matsuoka

Yūdai Imamura Exprimé par Shōya Chiba

Gin Gagamaru doublé par Shugo Nakamura

Où diffuser cette série animée ?

Maintenant, nous allons vous aider à regarder cette série animée. Le réseau officiel de cet anime est TV Asahi. Vous pouvez également regarder cet anime sur diverses plateformes anglaises comme Crunchyroll et Medialink. Si vous avez manqué des épisodes publiés précédemment, vous pouvez regarder tous ces épisodes sur ces plateformes.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 8 de Blue Lock, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 8 de Blue Lock, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous répondrons à vos questions dès que possible.

