La fille de Plainville est-elle sur Netflix ? Où regarder la série Elle Fanning

STREAMING

La série basée sur un cas réel est un succès sur une plateforme de streaming. Sachez de quoi il s’agit, où le trouver et qui compose le casting.

© IMDbElle Fanning joue dans La fille de Plainville.

Le histoires basées sur des cas réels Ils sont devenus la grande attraction des plateformes de streaming. C’est que la possibilité de savoir ce qui s’est passé au-delà de la fiction est intéressante pour plus d’un utilisateur. Cela se produit avec T.la fille de Plainvillela série mettant en vedette elle fanning. C’est sur Netflix ? Où pouvez-vous le regarder en ligne?

D’après un article d’Esquire écrit par Jessie Baronla production a été lancée en 2022 et présenté 8 épisodes d’environ 45 minutes. Le script a été en charge de Liz Hannah, qui était derrière des tubes comme Mindhunter, La Poste et Le décrochageainsi que Patrick Macmanus, qui excellait dans Dr Mort.

+ De quoi parle La Fille de Plainville

La fille de Plainville s’inspire du cas réel et inédit de Michelle Carterune femme impliquée dans une affaire controversée « suicide par SMS ». En ce sens, il explore la relation de cette jeune femme avec Conrad Roy III, ainsi que les événements qui ont conduit à sa mort et plus tard à sa condamnation pour homicide involontaire.

Ainsi, en plus d’Elle Fanning, ils brillent dans les rôles principaux Chloé Sévigny comme Lynn Roy Colton Ryan comme Conrad « Coco » Roy III, beau visage comme Gail Carter, Kai Lennox comme David Carter et norbert léo butz comme Conrad « Co » Roy II. De plus, Fanning a été producteur aux côtés de Brittany Kahan Ward.

+ Où regarder La Fille de Plainville

Actuellement, La fille de Plainville fait partie du catalogue Lionsgate+ pour l’Amérique latine. Dans certains pays, il est également disponible sur Movistar Play ainsi que sur la plateforme Starz Play Amazon Channel.

