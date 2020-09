La mort de Chadwick Boseman modifiera Fortnite, les plans de la panthère noire des Avengers

Fortnite Épique

Après le décès tragique de Chadwick Boseman, décédé à 43 ans après une longue et secrète lutte contre le cancer du côlon la semaine dernière, deux grands jeux vidéo devront modifier leurs plans pour introduire le personnage qu’il a rendu célèbre dans leur monde.

L’un serait Fortnite, qui a une saison sur le thème de Marvel en cours, et Avengers de Crystal Dynamics, qui est lancé cette semaine. Les deux jeux, par coïncidence, avaient / ont des plans pour que Black Panther arrive, mais maintenant les deux devront trouver la «bonne» façon de présenter le héros. Et cela signifie presque certainement ne pas profiter du tout de son apparence.

Le premier est Fortnite, qui, hier, a planté une statue de “Panther’s Prowl” au sud de la carte. Certains pensent que cela a été conçu comme un hommage à Boseman, et pourtant cela a été planifié avant sa mort. Au-delà de cela, il y a des fuites de superpuissances de Black Panther à venir dans le jeu (avec les pouvoirs de Hulk, Storm, Wolverine, Iron Man et plus) et l’idée est qu’il y aura presque certainement un skin Black Panther vendu à un moment donné.

Pour ces deux jeux, je ne pense pas que la bonne décision soit d’abandonner leurs plans Black Panther. Et pourtant, dans le cas de Fortnite, je maintiens ma suggestion précédente selon laquelle si une peau de panthère noire est vendue, quel que soit l’accord de partage des revenus entre Epic et Marvel, les deux parties devraient accepter de faire don de tout ce qu’elles fabriquent de la peau à une association caritative contre le cancer ou un Boseman précédemment pris en charge. Je ne vois aucune autre façon d’introduire Black Panther dans le jeu, car il est impossible de séparer Boseman du héros emblématique.

Le jeu Avengers est dans une situation un peu différente. Hier, avant la diffusion de leur War Table, qui se concentre sur le contenu à venir pour le jeu, un message a révélé qu’ils modifiaient ce qu’ils allaient montrer par respect pour le décès de Boseman, avec un texte devant une panthère noire géante. logo.

La rumeur veut que Black Panther soit le troisième héros «mystère post-lancement» pour Avengers, les deux autres étant Kate Bishop et Hawkeye. Et qu’il arrivera avec une activité complète de «raid» Wakandan dans les mois à venir. Je suppose qu’il était censé être taquiné hier, mais ils ont décidé de ne pas le faire car cela aurait pu être mal pris. C’était un bon appel.

Et pourtant, encore une fois, ils ne vont pas supprimer ce personnage ou ce contenu. La bonne nouvelle est que dans le cas des Avengers, les nouveaux héros et le contenu avec lequel ils arrivent sont gratuits dans le cadre de la tentative du jeu d’être un jeu en tant que service avec des mises à jour gratuites sans fin. Mais ils vendent des passes de bataille cosmétiques pour chaque nouveau personnage qu’ils ajoutent pour 10 €, et Black Panther en aurait probablement un.

Dans ce cas, encore une fois, la décision semble être soit de donner cet argent à une œuvre caritative comme je l’ai suggéré avec Fortnite, soit peut-être simplement de donner cette bataille disparaître gratuitement et de laisser les 2 à 10 autres héros qu’ils libèrent l’année prochaine. ou deux ont payé des passes à la place.

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 24 NOVEMBRE: Chadwick Boseman pose dans la salle de presse au cours de la 2019 … [+] American Music Awards au Microsoft Theatre le 24 novembre 2019 à Los Angeles, Californie. (Photo par Matt Winkelmeyer / Getty Images pour dcp) Getty Images pour dcp

En bref, il n’y a aucun moyen pour Fortnite ou Avengers de profiter de l’arrivée de Black Panther dans leurs jeux dans les semaines ou les mois à venir. Je sais que Chadwick Boseman n’est pas littéralement T’Challa, mais sa performance emblématique est impossible à extraire du personnage, et cela se passerait si mal si Black Panther était vendu en tant que skin ou add-on de passe de combat comme s’opposant à la gratuité ou à un navire pour les dons de charité. Je ne vois pas d’autre option ici pour aucun de ces jeux, et j’espère que les développeurs sont d’accord avec moi.

Il sera impossible de jouer en tant que Black Panther dans ces jeux sans penser au travail incroyable de Boseman dans le rôle. Comme toujours, Wakanda Forever.

