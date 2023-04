Succession : le détail qui a anticipé l’épisode de dimanche et que vous n’avez pas remarqué

Nolan Casque Intégral Nolan N80-8 Staple N-COM Noir-Rouge L 60cm

Le Nolan N80-8est le nouveau casque intégral haut de gamme de Nolan, héritier du très populaire N87. Un design audacieux et moderne rehausse chaque détail, de la calotte aux entrées d’air. Grâce à ses caractéristiques techniques et à ses équipements de série, c’est le casque idéal pour toutes les occasions, des longs trajets urbains aux trajets les plus difficiles, quelle que soit la moto et la destination à atteindre.Caractéristiques : • NERS - Nolan Emergency Release System - système de retrait d'urgence des coussinets de joues (brevet en instance)• Visière ultra large• Mécanisme de visière avec fonction inclinable (brevet en instance)• Écran anti-buée Pinlock® (disponible selon le segment)• Écran solaire VPS réglable (système de protection de la vision)• Système de rétraction automatique VPS (breveté)• Système de fermeture par boucle micrométrique Microlock2 (breveté)• Système de ventilation supérieur Airbooster Technology• Rembourrage intérieur Clima Comfort avec tissu écologique• Intérieur en maille innovante• LPC - contrôle du positionnement de la coiffe• Coussinets de joues avec rembourrage amovible• Compatible avec le port de lunettes • Revêtement moulé en polystyrène au niveau des coussinets des joues• Bavette anti-remous• Prédisposition pour N-Com • Prédisposition pour ESS (signal lumineux d’arrêt d’urgence)• Homologué ECE 22.05