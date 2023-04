Le film d’horreur le plus attendu sortira en avril 2023

Cinéma

Un nouveau film d’horreur arrive ce mois-ci et c’est l’un des plus attendus de l’année. Tous les détails ci-dessous.

© IMDbLe film d’horreur le plus attendu qui s’ouvre en avril 2023.

Les services de streaming continuent d’attirer une grande partie de l’audience dans le monde avec leur contenu, mais il reste une bataille qu’ils n’ont pas pu égaler et qui est contre l’expérience cinématographique. Jusqu’à présent cette année, des films comme Super Mario Bros. soit Credo III Ils ont montré que les téléspectateurs fréquentent massivement les salles de cinéma et attendent actuellement un nouveau titre d’horreur qui fera parler les gens.

2023 a démarré de la meilleure des manières pour le genre, puisque Cri VI Ce fut un succès mondial au box-office et reçut des critiques plus que positives. Cependant, le public reconnaît qu’il reste des mois de longs métrages de ce style et l’un de ceux qui a généré le plus d’attentes ces derniers temps et qui arrivera bientôt est Evil Dead : Réveil.

Le film d’horreur écrit et réalisé par Lee Cronin est le cinquième volet de la saga à succès basée sur les personnages de Sam Raimi. Sa sortie était prévue pour 2022 sur le service de streaming HBO Max, mais après la fusion de Warner Bros. avec Disovery, il a subi des changements en termes de date de sortie et de date de sortie. Finalement,Evil Dead : Réveil Il sortira jeudi prochain, le 20 avril..

Sa prémisse suit une Beth épuisée rendant visite à sa sœur aînée Ellie, qui s’occupe seule de ses trois enfants dans un appartement exigu à Los Angeles. Cette réunion est interrompue lorsqu’un livre mystérieux est découvert dans les entrailles du bâtiment, donnant naissance à des démons possédant un corps et poussant Beth dans une bataille primordiale pour sa survie alors qu’elle est confrontée à la version cauchemardesque d’une maternité inimaginable.

Evil Dead : Réveil est en vedette Alyssa Sutherland comme Ellie, une mère célibataire de trois enfants et la sœur aînée de Beth; et pour lis sullivan dans le rôle de Beth, la sœur cadette d’Ellie qui a des problèmes non résolus avec sa sœur Ellie. Avec eux seront également : Nell Fisher, Gabrielle Echols, Morgan Davies, Anna-Maree Thomas, Mirabai Pease, Hayden Daniels, Billy Reynolds-McCarthy et Tai Wano.

