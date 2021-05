« La famille Ingalls »: quand l’amitié entre Melissa Gilbert et Michael Landon a commencé à disparaître à cause d’une infidélité

Melissa Gilbert a été choisie pour jouer Laura Ingalls dans « Petite maison dans la prairie», Une série à succès qui a été diffusée entre 1974 et 1983, et depuis lors, elle est devenue très proche de Michael Landon, qui était son père dans la fiction, ainsi que le reste de sa famille.

L’actrice, qui a actuellement 56 ans, a passé presque tous les week-ends avec Michael, sa femme Lynn Noe et leurs enfants. Il les considérait même comme une seconde famille. Cependant, la séparation du mariage Landon a mis fin à cette dynamique.

Quand les rumeurs ont commencé sur l’aventure du protagoniste de « La famille Ingalls« Melissa Gilbert était une adolescente et a été laissée » dans une position horriblement inconfortable « . Dans ses mémoires, Prairie Tale, l’actrice a partagé quelques détails.

Michael Landon et Melissa Gilbert ont une relation très étroite (Photo: NBC)

«On a supposé que je pourrais continuer comme d’habitude avec Mike après qu’il ait quitté sa femme et l’ami le plus cher de ma mère, (…) et rester le meilleur ami de sa« fille ». Le monde s’est effondré et a changé », a écrit Gilbert, tel que rapporté par Cheat Sheet.

De plus, il a dit qu’on lui avait donné les instructions suivantes: ne pas parler de Landon devant Noe et ne pas mentionner Noe (ou sa mère) devant Landon. Cela a amené la jeune femme à se sentir « prise au milieu tandis que les gens autour de moi choisissaient leur camp ».

«Tout le monde dans l’équipe soutenait Mike et moi aussi», a-t-il écrit. «Il était notre patron et notre ami. À la maison, cependant, nous nous sommes rangés du côté de tante Lynn. À la table du dîner, ma mère a prêché le pouvoir des filles et a raconté à quel point Mike était « merde » avec tante Lynn. «

Michael Landon et Melissa Gilbert étaient père et fille dans «The Ingalls Family», une série où ils ont développé une connexion très spéciale. (Photo: NBC)

L’AMITIÉ ENTRE MELISSA GILBERT ET MICHAEL LANDON A COMMENCÉ À FADDLE

Après la séparation de Michael et Noe, Gilbert espérait que Landon lui avait dit ce qui se passait. «Parfois, je me surprenais à regarder Mike et à souhaiter qu’il me prenne à part et dise qu’il savait que c’était inconfortable pour moi, mais que les choses s’arrangeraient. Il n’a pas. Je ne pense pas non plus qu’il en ait jamais discuté avec ses propres enfants », a-t-il écrit.

Inévitablement, leur relation a changé, l’amitié a commencé à s’estomper. Landon a déménagé de Beverly Hills à Malibu. Chaque fois que j’ai moins participé à « La famille Ingalls», Sa participation à la série a été réduite.

A propos, Mélissa Gilbert a écrit: «Il créait une nouvelle vie pour lui-même, une vie qui ne m’incluait pas. Maintenant je comprends. La loyauté de ma famille était envers tante Lynn et les enfants, alors ma relation avec Mike a commencé à se dissoudre. Sans explication. Sans discussion. Sans admettre que je pouvais me sentir confus, trahi et abandonné ».

« Pour moi, c’était comme une mort mais sans douleur, puisque je n’avais jamais eu le droit de vivre ça », a ajouté l’actrice qui a donné vie à Laura Ingalls.