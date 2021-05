Glenn Close pourrait être à nouveau Cruella de Vil

Moins d’un mois avant la prochaine première de Disney, Cruella. Cette préquelle se déroulera à Londres en 1970, au milieu de la révolution punk rock où une jeune femme nommée Estella décide de se faire un nom en se basant sur ses créations, même si au milieu elle subira certains événements qui la feront devenir le méchant de 101 Dalmatiens, Cruella de Vil, un personnage joué par Glenn Close Il y a 24 ans.

Cependant, dans ce film, où tous les maux qu’il a traversés seront racontés Cruella Avant de devenir la connaissance sans âme qui ne cherche que son bénéfice, elle ne sera pas Glenn Close en tant que leader, mais Emma Stone. Réalisé par Craig Gillespie, il arrivera le 28 mai avec un Premier Access à Disney Plus, racontant ainsi les origines de ce personnage.







Mais, malgré le fait que l’adaptation d’Emma Stone soit très attendue par les fans, le film de Glenn Close a été l’un des favoris et, à ce jour, reste gravé dans la mémoire collective de cette génération. Et, curieusement, cela inclut l’actrice elle-même, qui ne peut oublier le rôle qui l’a catapultée à une renommée internationale et l’a positionnée comme une favorite auprès des jeunes et des adultes.

Glenn Close comme Cruella. Photo: (IMDB)



Dans une récente interview avec Variety, Close a assuré qu’il avait «grands voeux d’être à nouveau Cruella». En fait, il a également déclaré qu’il avait plusieurs propositions en tête qui pourraient fonctionner pour l’histoire et, bien qu’il n’en ait pas révélé, il a déclaré: « a une belle histoire pour faire une nouvelle Cruella avec sa Cruella, dans laquelle elle arrive à New York et disparaît dans les égouts».

Ce n’est pas la première fois que Glenn, qui s’est imposé comme l’éternel perdant des Oscars, parle du méchant de Disney. C’est que, à Halloween l’année dernière, elle a décidé de remettre les couvertures caractéristiques de Cruella et, aussi, de modifier ses cheveux pour qu’ils soient à moitié noirs et à moitié blancs sans oublier les poils dressés.