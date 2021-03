«La famille Ingalls»: ce qui est arrivé au film moderne «La petite maison dans la prairie»

« La famille Ingalls»(« Little House on the Prairie »dans sa langue originale) est une série NBC basée sur la série de livres semi-autobiographiques de Laura Ingalls Wilder. Bien qu’elle se soit terminée en 1983, après neuf saisons et 204 épisodes, la fiction mettant en vedette Michael Landon, Karen Grassle et Melissa Gilbert reste toujours dans la mémoire de beaucoup.

En raison de son succès, la série a inspiré plusieurs adaptations, y compris une minisérie de 2005, mais aucune n’a réussi à surpasser ou à égaler l’original. Cependant, il semble y avoir eu un projet intéressant qui n’a jamais été achevé.

C’est un film qui avait David Gordon Green comme réalisateur et que Sony Pictures a commencé à développer en 2012, selon des médias comme SlashFilm. Ce qui est étrange, c’est que le réalisateur de films comme « George Washington », « Pineapple Express » et le récent « Halloween » ne correspondaient pas au thème de « La famille Ingalls».

La « Famille Ingalls » est sortie en septembre 1974 et était basée sur la série de livres éponyme de Laura Ingalls Wilder. (Photo: NBC)

C’est peut-être pourquoi, en 2014, il a été annoncé que Green serait remplacé par Sean Durkin, connu à l’époque pour « Marth Marcy May Marlene » (2011), un film dramatique mettant en vedette Elizabeth Olsen qui se concentre sur une jeune femme souffrant de délire et de paranoïa. en même temps, retournant dans sa famille après avoir vécu avec une secte abusive dans les montagnes Catskill.

Avec cette référence, il est inévitable de réfléchir aux idées que ce réalisateur avait pour le film moderne de « La famille Ingalls». Ainsi, comme le souligne Cheatsheet, beaucoup ont supposé que la nouvelle version serait basée sur les dures réalités et les horreurs de la vie à la frontière.

Alors qu’est-il arrivé au nouveau film «Little House on the Prairie»? Dans une interview accordée au magazine Interview en 2020 pour promouvoir son premier film en neuf ans, «The Nest», Sean Durkin a parlé du projet.

Il a indiqué que c’était une «excellente adaptation», mais que «cela n’a pas fonctionné». Par conséquent, on ne saura probablement jamais à quel point il était différent de la série classique.