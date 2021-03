Les joueurs de « Valheim » construisent Whiterun à partir de « Skyrim »

Plusieurs joueurs créatifs de « Valheim » reconstruisent l’un des endroits les plus emblématiques de Skyrim, la ville de Whiterun.

Annoncé dans un post sur Reddit la semaine dernière, l’utilisateur Djchieu a révélé ses plans et a demandé le soutien de la communauté. «Une tentative de construction de Whiterun a commencé. Vous cherchez des constructeurs qui aimeraient vous aider. J’ai tout le matériel dont vous avez besoin », Djchieu a écrit.

Bien que le projet en soit à ses débuts, les joueurs qui y travaillent ont déjà fait des progrès remarquables avec les portes d’entrée, les murs de la ville et de nombreux bâtiments déjà en place.

Dans la vidéo d’ouverture, Djchieu n’avait établi que le contour général de la ville et les parties terraformées du terrain. Cinq jours plus tard, l’équipe était en train de construire une ville digne d’un pot.

Depuis l’annonce du projet, DJchieu a eu l’aide d’autres joueurs de « Valheim ». Le projet se développe maintenant lentement dans une communauté plus grande, avec mises à jour sur les progrès publiées tous les quelques jours.

Whiterun est l’une des villes centrales de « The Elder Scrolls V: Skyrim » à partir de 2011. La ville, qui est la première zone visitée par le joueur, est composée de diverses zones et contient de nombreux magasins, bâtiments et personnages avec lesquels les joueurs peuvent interagir.