Las Rojas : le western de Natalia Oreiro et Mercedes Morán arrive en salles

pas de spoilers

Las Rojas, réalisé par Matías Lucchesi, sort ce jeudi dans les salles argentines. Dans Spoiler, nous avons eu l’occasion de le voir et nous vous donnons ici notre avis.

© Alejandra LópezLas Rojas : le western de Natalia Oreiro et Mercedes Morán arrive en salles.

Les rouges est l’une des grandes premières du cinéma argentin cette semaine, puisqu’il sera disponible dans les cinémas du pays à partir du jeudi 14 avril. Après avoir captivé le public avec sciences naturelles Oui le dorloterle directeur Matias Lucchesi revient avec un western mettant en vedette deux grandes figures de l’industrie de Rio de Janeiro Natalia Oreiro Oui Mercedes Moran. Ci-dessous l’avis de spoilers sur le film.

Cette coproduction menée par Rizoma, Patagonik et Cimarrón, en association avec Productora MG et Oeste Films, avec le soutien du pôle Audiovisuel FILMANDES et distribuée par Star Distribution, a une durée de 92 minutes. Il a été tourné dans des décors naturels à Uspallata et Potrerillos, dans la province de Mendoza, qui fonctionnent parfois comme un personnage de plus dans l’intrigue imaginée par Mariano Llinás et Lucchesi lui-même.

A ses débuts, le film nous présente le célèbre paléontologue Charlotte, bien que d’une manière étrange, puisqu’ils le font en recréant une interview pour la télévision italienne dont l’importance est de nous montrer qu’elle est une femme au caractère dur et difficile à gérer. D’autre part, nous avons Constancequi travaille pour la fondation qui finance des projets de fouilles dans le pays, il arrive donc dans la bonne zone pour surveiller le travail de Carlota, car depuis des années, elle recherche les fossiles d’un hippogriffe, un animal mythologique, et la méfiance à ne pas observer les résultats augmente .

Les femmes semblent avoir une confrontation pour prendre le contrôle de la situation, mais le climat change complètement quand il est présent Freddie, joué par Diego Velazquez. Cet homme est présenté comme le méchant de l’histoire, car il est rapidement identifié comme une menace qui suit de près les découvertes de Carlota pour s’attribuer le mérite de chacune de ses réalisations. Avec l’avancée de l’intrigue, le conflit continue de grossir et nous avons des révélations surprenantes.

Dès le début, Lucchesi nous offre de grandes compositions d’images, exploitant au mieux les paysages de Mendoza et transmettant le mystère de la zone où se trouvent les personnages. En plus de sa mise en scène, la bande originale d’Hernán Segret se démarque, qui dans ses mélodies parvient également à traverser l’écran en accompagnant l’affichage visuel que nous avons mentionné plus tôt.

Mercedes Moran Oui Natalia Oreiro Ils sont un autre point fort du film car ils incarnent une relation vraiment tendue, bien qu’il y ait parfois une certaine humeur pour clarifier l’atmosphère. Au-delà du positif, il laisse au final le sentiment que, bien que sa proposition soit claire dès le début, il n’en finit pas de convaincre le chemin conçu pour les personnages centraux et son aboutissement peut être difficile à digérer pour les téléspectateurs. Les rouges sera disponible dans les salles à partir de ce jeudi 14 avril et sera ensuite visible sur le service de streaming STAR Plus.

