La dernière bande-annonce du concept Starfighter 2 arrive avec un titre proposé et un nouvel art

Après plusieurs décennies d’attente. Le dernier Starfighter est maintenant plus proche que jamais d’obtenir une suite. Scénariste Gary Whitta (Rogue One: Une histoire de Star Wars) défend le projet proposé depuis des années. Maintenant, Whitta et son équipe ont révélé une nouvelle bobine de concept qui présente les illustrations de la suite, en plus de révéler le titre, The Last Starfighters.

Gary Whitta est apparu via un flux en direct sur sa chaîne Twitch pour discuter du film, ainsi que pour révéler la bande-annonce conceptuelle. Whitta a travaillé avec le scénariste original Jonathan Betuel et l’artiste Matt Allsopp pour mettre le tout ensemble. Non seulement cela, mais le compositeur Chris Tilton a contribué à la musique, en travaillant avec la partition originale de Craig Safan, pour donner vie à la bande-annonce. On dirait qu’il appartient au même monde que le classique de science-fiction original de 1984.

Voici la bande passante de la suite de LAST STARFIGHTER sur laquelle j’ai travaillé avec le créateur original Jon Betuel. Merci beaucoup à Matt Allsopp (ROGUE ONE) pour le concept art et @christilton pour la nouvelle version étonnante du thème musical de Craig Safan. https://t.co/q0NOHFvboX – Gary Whitta (@garywhitta) 25 mars 2021

Ce que nous connaissons maintenant sous le nom de The Last Starfighters fait l’objet de discussions depuis des années. Pourtant, cela ne s’est pas vraiment concrétisé. S’exprimant lors de la diffusion en direct, Gary Whitta a déclaré qu’ils étaient plus proches que quiconque de la réalisation du film. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Nous sommes, je crois, très, très proches. Plus que quiconque n’a jamais été de faire un nouveau film Last Starfighter, comme sur la ligne d’un mètre. Après avoir poussé le rocher pendant de nombreuses années, nous sommes très, très proches. Je ne peux vraiment rien dire de plus à part ça parce qu’il y a tout ce qui se passe dans les coulisses, il y a des choses que je ne peux pas vous dire, mais nous sommes très, très proches et je crois que ça va arriver. «

Le dernier Starfighter a été réalisé par Nick Castle. Il se concentre sur Alex (Lance Guest), qui conquiert le jeu vidéo Starfighter. Il est ensuite recruté par un extraterrestre pour faire partie d’une légion d’élite de vrais chasseurs d’étoiles. Alex quitte la Terre et devient le dernier espoir de la Star League et de centaines de mondes. Parlant plus loin, Gary Whitta a expliqué sa passion pour le projet, remontant à son enfance.

« C’était un film énorme, énorme pour moi en tant qu’enfant … C’est un favori des fans depuis les années 1980 quand il est sorti pour la première fois, beaucoup de gens de ma génération s’en souviennent, l’adorent. C’est très bien aimé à Hollywood aussi. , chaque fois que j’allais à une assemblée générale dans un studio ou dans le bureau d’un producteur, ils répondaient à une question courante qu’on vous posait: «Alors Gary, si tu pouvais faire quoi que ce soit, que ferais-tu? Je disais ‘Je ferais Starfighter’, et ils allumaient et disaient ‘Oh mon Dieu oui, nous voulons faire ça aussi.’ «

La nostalgie est aussi grande qu’elle ne l’a jamais été à Hollywood en ce moment. Qui fait Le dernier Starfighter semble être un pari à prendre, pour le bon studio ou le bon service de streaming. Il y avait des problèmes de droits avec la propriété, le scénariste Jonathan Betuel ayant conservé une partie de ces droits. Mais Whitt et Betuel ont travaillé ensemble sur le film pour essayer de le concrétiser. Assurez-vous de vérifier par vous-même le concept reel de la chaîne YouTube de Gary Whitta.

