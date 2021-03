27% considèrent la personne chauve comme laide et 10% infectée, 6,2% hésitent à leur donner des emplois

Pour comprendre comment la société perçoit les personnes chauves, l’Université de Harvard a mené une enquête en ligne sur plus de 2 000 personnes en Amérique. L’enquête a révélé que la société considère les personnes chauves comme sales, laides et insensées. Une personne sur six hésite à parler à une personne chauve. Les chiffres de l’enquête indiquent que 6,2% des personnes ne se sentent pas à l’aise de donner un emploi à une personne chauve.

Quelles sont les causes chauve

La calvitie est une maladie appelée alopécie dans le langage scientifique. C’est une maladie auto-immune. Dans lequel le système immunitaire qui protège le corps des maladies commence à attaquer les follicules pileux. Les cheveux commencent à tomber rapidement et la personne devient chauve. Aucun remède exact pour l’alopécie n’a été découvert jusqu’à présent.

LIRE LA SUITE: – Schitt’s Creek Saison 6: C’est une très bonne nouvelle pour les fans, l’émission arrive tôt sur Netflix

Il peut y avoir plusieurs raisons à la calvitie, dit l’expert. Cela comprend des raisons telles que les antécédents familiaux, les changements hormonaux, les carences nutritionnelles, le stress. En dehors de cela, l’utilisation excessive de produits capillaires chimiques, le remplacement fréquent de l’huile de shampooing et la non-application d’huile capillaire ont également été signalés comme étant la cause de la calvitie.

Qu’ont dit les gens dans le sondage?

30% des gens disent que les personnes chauves peuvent tomber malades. 27% pensent que ce sont laids. Dans le même temps, 10% ont déclaré être infectés. 4% les considèrent inintelligents et 4% les considèrent sales.

Chauve n’est pas infecté

Le Dr Kerry Montgomery, un psychologue britannique, déclare: «Nous avons entendu à plusieurs reprises des patients atteints d’alopécie à quel point les gens les discriminent.» Regardez-les. Ils l’interrogent et font des commentaires qui le dérangent.

LIRE LA SUITE: – Saison 2 de For All Mankind: la fiction et la performance montrent des roches dans l’esprit humain

Le Dr Carey dit que ces personnes évitent de sortir et de se mêler à la société. L’enquête montre comment les personnes chauves luttent contre la discrimination. Il y a une illusion parmi les gens que les personnes chauves luttent contre une maladie infectieuse, alors que c’est complètement faux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂