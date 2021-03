Hotel Life: A Resort Simulator trace la parfaite escapade PS5, PS4 à partir du 26 août

Plus tôt cette semaine, lorsque Nacon a annoncé sa nouvelle gamme de jeux de «simulation de vie», nous avons supposé qu’ils venaient juste d’entrer en développement. Il s’avère que la première version, Hotel Life: A Resort Simulator, sera lancée sur PlayStation 5 et PS4 à partir du 26 août. Pour être honnête, nous pourrions tous faire des vacances d’été, n’est-ce pas?

Malheureusement, vous allez vous salir les mains beaucoup trop pour vous détendre lorsque vous établissez votre station balnéaire. «En tant que directeur d’hôtel, vous devrez prendre les bonnes décisions: localiser vos bâtiments aux meilleurs endroits, meubler et décorer les chambres avec goût, [and] offrir un programme d’activités attrayant », lit-on dans le communiqué de presse.

Vous devrez embaucher du personnel et gérer votre équipe, mais vous devrez également retrousser vos manches, car vous devrez nettoyer les chambres, préparer les repas et même récupérer vos invités à l’aéroport. «Les vacances de vos invités sont votre travail», poursuit le texte de présentation. «Et comme chaque invité est unique avec des exigences uniques, c’est à vous de proposer une gamme d’activités dans votre complexe pour les satisfaire.»

Bien sûr, si vous avez besoin de faire une pause, vous pourrez profiter de votre hôtel en tant qu’invité pendant un jour ou deux. Alternativement, il existe un mode Carrière qui propose une gamme de défis. «Dans ce mode, vous atteignez des objectifs qui deviennent de plus en plus difficiles à mesure que vous progressez, au point que même les directeurs d’hôtel les plus expérimentés auraient du mal à les atteindre.»