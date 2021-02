La CW a renouvelé 12 émissions, dont «  Batwoman  » et «  The Flash  »

Suivant son schéma habituel, The CW a annoncé en masse le renouvellement de ses émissions annuelles, et il comprend une longue liste de spectacles qui vivront pour voir une autre saison.

Dans une année qui a déjà été plus stressée que saine, la CW a fourni un rayon de soleil éclatant en annonçant qu’elle renouvelle la plupart de ses émissions pour une autre année. Comme les années précédentes, toutes ces annonces ont été faites en même temps, nous permettant de voir exactement quelles émissions reviennent pour une autre année.

Les 12 spectacles renouvelés pour une autre saison sont: Tous américains, Batwoman, Charmé, DC’s Legends of Tomorrow, Dynastie, Le flash, Dans le noir, Legs, Nancy Drew, Riverdale, Roswell, Nouveau-Mexique et Marcheur.

Pour rappel, Éclair noir et Super Girl ont déjà été annulés et diffuseront leurs dernières saisons cette année.

En plus, Marcheur et Superman et Lois ont reçu des commandes d’épisodes supplémentaires pour leurs premières saisons respectives: Marcheur recevra cinq épisodes supplémentaires pendant que Superman et Lois recevra deux.

Enfin! Des nouvelles indéniablement bonnes. Désormais, les fans de toutes ces émissions peuvent se détendre et profiter de leurs saisons actuelles sans se soucier de l’annulation de leur émission préférée.

Êtes-vous ravi que tous ces spectacles CW reviennent pour une autre saison?