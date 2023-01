En plus de la vidéo divulguée d’Onlyfans: autres scandales Babo du Cartel de Santa

in

célébrités

Babo de Cartel de Santa est devenu une tendance ces dernières heures en raison de sa vidéo divulguée, mais il a des situations plus problématiques et des nouvelles malheureuses.

©Instagram @babo_cartelEn plus de la vidéo divulguée d’Onlyfans : d’autres scandales Babo du Cartel de Santa.

babo, fondateur du groupe de rap Cartel de Santa, est devenu l’une des personnalités les plus commentées d’Internet après la fuite de sa vidéo intime qu’il a postée sur le réseau social Onlyfans. Compte tenu de cela, les internautes ont fait divers commentaires et le chanteur lui-même a ri de la situation sur son profil Instagram officiel. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’il se trouve au centre de la tempête.

La chanteuse a partagé le clip vidéo de Pense à moi, où il peut être vu en train d’avoir une relation sexuelle explicite avec des femmes et les images se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Actuellement, cette même vidéo peut être vue sur YouTube, clairement avec toutes les scènes de censure et de sexe possibles supprimées.

+Autres scandales de Babo de Cartel de Santa

un- babo il était en prison en 2007 pour avoir été au milieu d’un meurtre. Après une bagarre avec le chauffeur qui travaillait avec Cartel de Santa, il lui a accidentellement tiré dessus avec une arme à feu et l’homme est mort sur le coup. C’est pourquoi il a été condamné à 40 ans de prison, mais seulement neuf mois plus tard, il a été libéré sous caution.

2- Ces derniers temps, le chanteur a également défrayé la chronique en raison d’une nouvelle malheureuse dans son entourage le plus proche. Il a été désigné par des ex-partenaires comme une personne violente, atteignant des cas de violence sexiste avec des passages à tabac et des abus psychologiques sur une femme. Jusqu’à maintenant, babo Il n’en a jamais parlé et la plainte n’a été que publique.

3- Ses followers savent qu’il a été derrière deux grandes célébrités telles que Yuya et Belinda. À travers les réseaux, il a insisté pour demander à la youtubeuse de sortir, mais elle a refusé et ils l’ont décrit comme un harceleur. D’autre part, il a tenté d’approcher le chanteur, mais il n’a jamais reçu de réponse et a été accueilli par le silence.

4- Un autre des problèmes pour lesquels il a attiré l’attention était d’avoir un animal de compagnie plutôt inhabituel. Il s’agit d’une panthère noire appelée « La Noche » qui a même son compte Instagram. La présence d’un animal non domestique dans votre maison a fait l’objet d’une controverse et son état suscite des inquiétudes.

