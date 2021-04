Le destin de Mortal Kombat 2 sera décidé par les fans, déclare le réalisateur Simon McQuoid

Combat mortel Le réalisateur Simon McQuoid dit que c’est aux fans de décider si la nouvelle adaptation du jeu vidéo aura une suite. Directement inspiré de la série de jeux vidéo, Combat mortel est sorti en salles et sur HBO Max vendredi. La fin du film se prête à une suite, mais à partir de maintenant, Mortal Kombat 2 n’est pas encore officiellement en préparation.

Alors, aurons-nous ou non une suite? Après la première du film, McQuoid a parlé avec Variety de la possibilité. Selon le réalisateur, cela n’a pas été carrément discuté lors de la production de Combat mortel car il voulait que chacun concentre ses efforts sur ce premier film. McQuoid précise alors que le Combat mortel L’équipe est très ouverte à aller de l’avant, mais insiste sur le fait que ce sera aux fans de le faire.

Si Mortal Kombat 2 obtient le feu vert de Warner Bros., nous verrons probablement Johnny Cage arriver dans la suite. Les fans du personnage classique ont été déçus de voir qu’il ne figurait pas dans le Combat mortel redémarrer, mais son introduction dans la suite potentielle est taquinée dans le premier film. Dans l’interview de Variety, McQuoid explique pourquoi Johnny n’était pas dans le film, mais il suggère également que le combattant serait amené avec d’autres favoris des fans comme Kitana.

« La raison [Johnny Cage] n’est pas dans ce film original, c’est une personnalité tellement géante qu’il a presque son propre champ gravitationnel. Le sentiment était qu’il le déséquilibrerait légèrement. On m’interroge autant sur Kitana que sur Johnny Cage. Il y a beaucoup de personnages, d’histoire et de matériel intéressants avec lesquels travailler. Nous n’avons donc pas vraiment creusé dedans; nous savons simplement que nous sommes très privilégiés d’être assis là. Si nous y arrivons, et je ne dis pas que nous le ferons, je dis simplement que si – gros ‘si’ – alors nous emprunterons cette voie. «