La comédie HBO Max à voir absolument si vous avez aimé Dumb and Dumber

Si vous faites partie de ceux qui aiment le film mettant en vedette Jim Carrey et Jeff Daniels, ne manquez pas ce film amusant.

© IMDbLes protagonistes du film.

En 1994, il a été créé bête et encore plus bêteune des comédies emblématiques de la carrière de Jim Carrey. Dirigée par les frères farrellyle film a eu la participation de Jeff Daniels en tant que co-vedette. Si vous êtes fan de ce film, vous ne pouvez pas manquer celui que nous souhaitons vous recommander.

Dans HBO Max vous pouvez profiter d’une comédie amusante et légère mettant en vedette Will Forte et Will Arnett. les frères salomon Il a été réalisé par Bob Odenkerk et créé en 2007, bien avant que cet artiste ne devienne Saul Goodman pour Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul.

Le film nous montre Dean et John Salomon, deux frères qui décident d’exaucer la dernière volonté de leur père dans le coma : lui donner un petit-fils. Mais le problème est qu’ils sont nuls pour créer des liens avec les femmes et les gens en général, donc ce ne sera pas aussi facile qu’ils le pensent.

Le film dure environ une heure et demie, et c’est une de ces histoires que l’on aime ou que l’on déteste. Il n’a pas de juste milieu. Si certaines blagues n’ont pas aussi bien vieilli, c’est dans le même esprit que bête et encore plus bête et finit par gagner pour son essence enfantine. Certainement une production inoubliable.

+Qui est Will Arnett

Arnettl’acteur qui accompagne Will Forte dans ce film, c’est un acteur connu pour son rôle dans Développement arrêtéoù il a joué Gob Bluth. De plus, sa voix est la voix indubitable de BoJack Cavalierle protagoniste de l’une des meilleures séries que l’on peut voir dans le catalogue de Netflix Actuellement.

