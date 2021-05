‘Cobra Kai’ a conclu le tournage de la quatrième saison

Aston Pompe à chaleur Aston Full Inverter Modèle - Fi 210 - jusqu’à 115m3

Pompe à chaleur Aston Full Inverter Contrôle à distance possible gràce au module Wifi fourni - Affichage couleur déportable La gamme de pompes à chaleur Aston s’élargi avec ce modèle Full Inverter conçu pour améliorer les performances et maximiser les économies d’énergie lorsque vous souhaitez chauffer votre piscine. Livrée avec son module wifi, vous n’aurez pas d’achat de matériel complémentaire à faire pour contrôler le chauffage de votre piscine sans quitter votre maison. Le haut niveau d’équipement sur ce modèle vous permet de gagner en sérénité et en confort d’utilisation au quotidien. Technologie Full Inverter Les performances des pompes à chaleur Aston Full Inverter sont tout simplement remarquables gràce à la technologie Full Inverter : compresseur et ventilateur vont moduler automatiquement leur fréquence de fonctionnement pour fournir la puissance la plus adaptée à la température de consigne en considérant les variables des conditions instantanées. Ce modèle embarque aussi le nouveau gaz R32 qui améliore les rendements. Les coefficients de performance calculés pour chaque modèle vont aller jusqu’à une valeur de 13x ce qui veut dire que dans les conditions optimales, la pompe à chaleur et capable de fournir jusqu’à 13 fois plus de puissance que ce qu’elle n’en consomme. Vous maximisez ainsi la chauffe de l’eau à moindre frais ce qui vous permet un usage régulier de votre pompe à chaleur avec une consommation limitée. Vous l’aurez compris, choisir un modèle Aston doté de la technologie Full Inverter, c’est privilégier la qualité et les économies d’énergies. Tout en profitant des dernières innovations et d’un confort d’utilisation et de baignade incomparables. Vous profitez par ailleurs des accessoires et éléments complémentaires qui font toute la différence : kit de blocs supports anti-vibrations, boitier de commande déportable à 10 mètres avec affichage couleur ainsi que le contrôle à distance via une application dédiée disponible gratuitement sur smartphone. Boitier de contrôle avec affichage couleur et déportable à 10 mètres Commande à distance avec l’application dédiée Votre pompe à chaleur Aston Full Inverter est équipée d’un boitier de contrôle très pratique permettant la commande digitale des principales fonctions de votre pompe à chaleur. Il offre une excellente lisibilité gràce à un affichage couleur qui rend l’utilisation plus ergonomique et facilite le repérage dans les différents menus. Le boitier peut être installé en déporté jusqu’à 10m de distance de la pompe à chaleur gràce au càble fourni, ce qui vous permettra de l’installer sur votre terrasse comme panneau de commande mural. Avec l’ application Pool panel, vous profitez d’un outil efficace pour réguler la température de votre piscine. Accessible dès lors que vous disposez d’un accès internet sur votre smartphone, l’application vous permettra de modifier la température souhaitée, suivre le fonctionnement et les paramètres principaux paramètres de la pompe à chaleur....