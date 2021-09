Marcel the Shell avec des chaussures sur le film surprend Telluride, voici un premier aperçu

Jenny ardoise (La vie secrète des animaux de compagnie, enfant évident) a fait équipe avec le co-créateur Dean Fleischer-Camp (Fraude, Tête en caoutchouc) pour nous ravir avec un faux documentaire Marcel la coquille avec des chaussures, plongeant profondément dans la coque de basket-ball préférée au monde avec un cœur en or. Nous avons même un nouveau membre de la famille des mollusques, qui présente Nana Connie interprétée par Isabella Rossellini. Voir le premier regard du ménage de la taille d’une pinte.

Marcel est un petit mollusque dans un grand monde dans un premier aperçu du film ‘Marcel the Shell With Shoes On’ https://t.co/0d3dIuPiOr – Divertissement hebdomadaire (@EW) 4 septembre 2021

Les courts métrages qui ont fait de notre coquillage préféré un nom familier suivent un petit mollusque timide et honnête avec des chaussures que M. Potatohead pourrait porter et un œil écarquillé, exprimé par le toujours charmant Jenny Ardoise, qui est filmée par son mari de l’époque, Dean Fleischer-Camp. Le charme ludique et la vulnérabilité de Marcel étaient si captivants que le monde avait besoin d’en savoir plus sur son tout petit monde. Slate et Fleischer-Camp nous ont obligés avec deux livres à succès du New York Times, « Marcel the Shell with Shoes On: Things About Me » et « Marcel the Shell: The Most Surprised I’ve Ever Been ».

À moins d’avoir vu Marcel dans son petit monde, il peut être difficile à imaginer. Jenny Slate a ceci à dire de Marcel. « Il y a beaucoup de questions sans réponse dans le monde de Marcel, comme son âge ou son lieu de naissance », poursuit Slate. « Il a un sexe, c’est un homme, mais il est important que ces autres questions restent sans réponse. Tout comme comment dans notre monde, nous n’avons pas réponse à tout. » Si vous n’avez pas été présenté, permettez-moi de vous montrer le premier court-métrage en guise d’introduction.

Le nouveau faux documentaire a été une surprise qui a ravi les téléspectateurs de Telluride. Le synopsis officiel nous fait plonger dans le présent alors que « Marcel suit le réalisateur de documentaires de bas en haut Dean (interprété par Fleischer Camp, qui est également le co-scénariste et réalisateur du film), qui emménage dans un Airbnb et découvre rapidement qu’il est pas seul. Marcel (Slate, qui a également co-écrit le scénario), une adorable coquille d’un pouce de haut, y vit déjà avec sa grand-mère Connie (Isabella Rossellini) et leur animal de compagnie, Alan. » Rosa Salazar, Thomas Mann et Lesley Stahl (comme elle-même) complètent le casting du film.

« Ce que j’aime tellement, c’est que les impulsions originales qui ont fait de Marcel ce qu’il est (mes impulsions en tant qu’interprète, celles de Dean en tant que réalisateur) sont toujours restées vraies », a déclaré Slate. « Le processus de réalisation du film était prudent et délibéré, très ouvert sur le plan créatif et extrêmement optimiste. Je suis vraiment heureux que, surtout en ce moment, nous puissions enfin offrir cette petite et étonnante douceur au très grand monde là-bas. «

« Élargir le monde de Marcel de cette manière est un rêve sur lequel je travaille depuis de nombreuses années, mais nous avons pris notre temps car il compte beaucoup pour nous » Doyen Fleischer-Camp dit. « Nous nous sommes sentis obligés de le faire correctement, et je pense que nous l’avons fait! » Marcel la coquille avec des chaussures créé au Chuck Jones Theatre au Festival du film de Telluride 2021. Il cherche actuellement une distribution aux États-Unis. J’ai hâte !

