Bruce Campbell admet qu’il commence à manquer Ash Williams

Alors que de nombreux fans d’horreur adorent le nouveau Evil Dead film, Evil Dead Rise, le manque d’Ash Williams laisse néanmoins à certains le caractère maniant la tronçonneuse. interprété par Bruce Campbell dans la version originale Evil Dead film de 1981, Campbell reviendrait en tant que Ash dans les suites du film Evil Dead 2 : Mort à l’aube en 1987 et Armée des ténèbres en 1992. Campbell jouera plus tard le rôle de Ash dans trois saisons de la série Starz Ash contre Evil Deadqui s’est déroulé de 2015 à 2018. Après l’annulation de la série, Campbell a annoncé qu’il ne jouerait plus Ash dans plus d’actions en direct. Evil Dead projets.





« J’ai fini de jouer à Ash, donc cela détermine en grande partie où nous allons avec la franchise sans ce personnage », a déclaré Campbell à Collider en 2021, expliquant que c’était trop éprouvant pour son corps. « Je n’ai rien d’autre à donner. Les trois saisons [of Ash vs. Evil Dead] ont été les plus longues saisons de ma vie… C’était juste une lutte physique sans fin.

Le groovy est resté fidèle à cela depuis, et bien qu’un œuf de Pâques ait pu inclure la voix du personnage, il n’y avait pas Ash Williams à voir dans Evil Dead Rise. Sur Twitter, un fan a déploré le fait qu’Ash leur manque toujours, malgré le fait qu’il apprécie Evil Dead Rise. Campbell a retweeté le message et a admis qu’il commençait également à manquer le héros d’horreur wisecracking.

« Il commence à me manquer aussi, juste un peu… », avoue-t-il.





Ash Williams reviendra-t-il dans un nouveau film Evil Dead ?

Manquer le personnage n’est pas la même chose que de dire qu’il jouera Ash dans un nouveau film, mais cela semble être un autre signe que peut-être, juste peut-être, Campbell reconsidérera sa retraite du rôle. En mars, il a également taquiné un retour potentiel en admettant qu’il envisagerait de jouer à nouveau Ash pour une représentation à l’écran, mais cela devait être sous une condition. Sans faire de promesses, il dit qu’il « envisage » de revenir en tant que Ash si c’était Sam Raimi lui-même qui revenait derrière la caméra pour un nouveau Evil Dead film.

« Si Sam dit : ‘Moi, Sam Raimi, dirigerai un autre Evil Dead film », alors moi, Bruce Campbell, j’envisagerai d’y participer », a-t-il déclaré à Fangoria. « Je ne veux pas être Ash, soigné par d’autres personnes … Je le ferai pour Sam. »

Le jury ne sait toujours pas si Campbell pourrait revenir en tant que Ash pour une performance à l’écran, mais il y a de fortes chances qu’il exprime au moins une version animée du personnage. Il a taquiné qu’une suite animée de Ash contre Evil Dead est en préparation, et il a également précisé qu’il n’avait aucun problème à exprimer Ash, car cela ne nécessite pas le travail physique exténuant qui accompagne une action en direct. Evil Dead performance.

« Tout ce que je peux dire, c’est que nous le poursuivons activement », a déclaré Campbell à propos de l’animation Evil Dead projet en mars. « J’ai hâte d’y être, car ma voix n’a pas autant vieilli que moi. »