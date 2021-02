La collection Disney Mary Poppins de Besame Cosmetics est pratiquement parfaite à tous égards

Dans Disney’s Mary Poppins, Jane et Michael Banks demandent dans leur publicité que leur nouvelle nounou ait (entre autres) des «joues roses». Vous aussi pouvez les réaliser, de sorte que vos joues – non, toute votre routine de maquillage – soient pratiquement parfaites dans tous les sens, grâce à Collection Mary Poppins de Besame Cosmetics!

À la fin de l’année dernière, Besame Cosmetics a sorti sa cinquième collection exclusive de collaboration Disney en édition limitée, la Disney Collection Mary Poppins. Avant de posséder cette collection, je portais fièrement des produits de Besame’s Collection Blanche-Neige (sorti en 2017) et Collection de la Belle au bois dormant (sorti en 2019). Chaque collection est unique tout en conservant le flair vintage de haute qualité et la magie Disney qui font la renommée des produits Besame. Le Collection Mary Poppins ne fait pas exception, bien qu’il soit un peu plus petit que les collections précédentes de Disney.

L’ensemble Mary Poppins

Le mini set signature de la collection est le Ensemble Mary Poppins. Cet ensemble est logé dans une élégante boîte noire présentant des silhouettes dorées de Mary, les quatre pingouins du film et deux cerfs-volants. Il comprend de la poudre Practically Perfect, du rouge à lèvres Poppins Red et du Mary’s Cream Rouge. Ce que j’ai vraiment aimé dans ce coffret au-delà des produits de qualité eux-mêmes, c’est que le poudrier est le même que Mary utilise au moins deux fois dans le film de 1964 (et il correspond à ce célèbre chapeau à fleurs)!

Le rouge à lèvres Poppins Red est un rouge doux et rosé qui jette également des tons chauds de pêche rouille. Cela ressemble, bien sûr, à l’ombre de Mary dans le film. Les couleurs sont parfaites et ce n’est pas de la pure chance – Gabriela Hernandez, PDG de Besame, mène des recherches approfondies dans les Archives Walt Disney tout en imaginant quels produits et articles inclure; des palettes de couleurs assorties et des idées amusantes de brainstorming pour chaque collection Disney.

Le rouge crème, le rouge à lèvres et le compact se marient tous en termes de design. Ce n’est pas seulement le look mais le sentir C’est impressionnant! Tout en ajoutant cette parfaite «joue rose» ou peut-être la lèvre rose à votre look, vous attraperez également une délicieuse bouffée de cerise. Ce n’est pas écrasant, mais juste assez pour vous rappeler la pensée et les détails qui entrent dans la fabrication des produits Besame.

Mme Banks Set

Mme Banks Set est un hommage émouvant au charmant et passionné défenseur des droits des femmes de 17 Cherry Lane, Winifred Banks. Encore une fois, Besame exécute une coloration parfaite pour la palette avec ce mini ensemble de vernis à ongles et de rouge à lèvres. Le rouge à lèvres est une teinte pêche claire et est crémeux mais pigmenté pour qu’il reste en place. Les couleurs du tube de rouge à lèvres correspondent au bleu et au jaune classiques de Mme Banks du film.

Le rouge à lèvres est complété par un vernis à ongles pêche clair légèrement chatoyant. Le rouge à lèvres et le vernis à ongles offrent tous deux un combo d’usure léger simple, doux et complet dont vous êtes assuré de s’user beaucoup, en particulier pendant les mois d’été.

Et juste au moment où vous pensiez que Besame en avait terminé avec les références du film, le jeu de Mme Banks est également livré avec des cartes postales Mary Poppins à collectionner gratuites qui recréent les dessins magiques à la craie de Bert! Promenade en barque sur la Tamise, au cirque, au bord de la mer et dans le parc enflammera votre nostalgie et vous fera voyager et profiter de «Jolly Holiday» avec Mary et Bert une fois de plus.

Pas seulement sur l’apparence, mais sur la sensation des produits

Il ne fait aucun doute que les produits Besame donnent une apparence et une sensation glamour, mais les produits sont également doux, durables et confortables à porter en toutes occasions. Que vous vous habilliez pour une soirée ou que vous jetiez rapidement un peu de rouge et de lippy, le Collection Disney Mary Poppins vous fera paraître poli et vous sentirez comme si tout est possible, même l’impossible.

Bésame Cosmetics est disponible en ligne sur www.besamecosmetics.com et à la boutique phare Bésame située au 3505 W. Magnolia Blvd., Burbank, Californie