Quel rhum choisir pour faire les meilleurs cocktails ?

Pour réussir vos cocktails à tous les coups, il est important d’utiliser les meilleurs ingrédients possibles et le choix de votre rhum va être déterminant. En effet, selon les types et les marques de rhum, le goût de cet alcool peut être très différent et se mariera plus ou moins bien aux autres ingrédients. Pour que votre cocktail soit le plus agréable qui soit, il convient donc d’utiliser le meilleur rhum possible. Afin de vous aider dans votre choix, nous vous proposons ici une sélection des variétés de rhums qui sont les plus conseillées pour les différents cocktails.

Différents styles de rhums pour vos cocktails

Choisir le rhum que vous utilisez pour vos cocktails est avant tout une histoire de goûts et de préférences. Entre rhum blanc, rhum ambré ou rhum ancien, les goûts peuvent varier de manière significative et le rendu sera également différent selon les marques et la provenance. Face à la large gamme de rhums qui existe aujourd’hui, il peut s’avérer compliqué de trouver le type de rhum qui vous convient le mieux. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les rhums qui conviennent parfaitement pour la préparation de vos cocktails et les critères à prendre en compte pour vous décider.

Provenance du rhum

Parmi les facteurs qui influencent le goût du rhum, l’origine géographique est un élément déterminant. Ce critère est à prendre en considération puisque le style de rhum et ses arômes peuvent varier considérablement d’une région à l’autre du monde. Parmi les principales régions productrices du rhum, on retrouve notamment :

Les Antilles françaises (rhum français) : rhum frais et goût de canne à sucre prononcé qui est idéal pour les cocktails fruités ou plus traditionnels.

Amérique du Sud (rhum espagnol) : appelé “ron”, ce type de rhum provient en majorité de Cuba ou de Porto Rico. Ce type de rhum se caractérise par un goût sucré et caramélisé qui convient parfaitement aux cocktails épicés et acidulés.

Jamaïque et Guyane (rhum anglais) : rhum réputé pour son goût puissant et épicé qui peut se déguster seul notamment.

Type de rhum : blanc ou ambré ?

Si la différence majeure entre ces deux variétés de rhums se retrouve notamment au niveau de la couleur, le goût va être très différent entre un rhum blanc et un rhum ambré. Les rhums blancs sont généralement les plus utilisés pour la préparation de cocktails. Plus frais et plus légers, les rhums blancs s’avèrent parfaits pour réaliser des cocktails fruités et traditionnels comme les punchs : Punch Planteur, Ti’Punch, Punch Coco…

Présentant un goût légèrement caramélisé et des notes boisées, les rhums ambrés sont particulièrement utilisés pour les cocktails à base d’agrumes : mojito, caïpirinha, daïquiri… Les rhums ambrés de Jamaïque et de Guyane, plus lourds, se retrouvent souvent dans les préparations de cocktails légers ou pétillants.

Quels sont les meilleurs cocktails à base de rhum ?

Le choix de votre rhum va donc avoir un impact non négligeable sur les cocktails que vous pouvez réaliser. En effet, pour trouver le bon équilibre entre tous les ingrédients, il est essentiel de choisir le type de rhum qui convient le mieux. Parmi les utilisations possibles de cet alcool, nous avons sélectionné différents cocktails simples à réaliser.

Mojito

Frais et très parfumé, le Mojito fait partie des cocktails les plus demandés aujourd’hui. Si vous souhaitez le refaire chez vous, quelques ingrédients seront nécessaires :

5 cl rhum Matusalem (ambré)

2 cl de jus de citron vert

6 feuilles de menthe

1 petite cuillère de sucre brun

Glace pilée

Eau gazeuse

Daïquiri

Si de nombreuses recettes de Daïquiri existent, il est tout à fait possible d’obtenir ce cocktail à base de rhum blanc avec seulement trois ingrédients :

4 cl de rhum blanc

2 cl de jus de citron

1 cl sirop de sucre ou de sucre de canne

Caïpirinha

Originaire du Brésil, la Caïpirinha est un cocktail très populaire que vous pouvez refaire chez vous avec quelques ingrédients :

5 cl de cachaça brésilienne

2 cuillères à café de sucre roux

1 citron vert frais

Glace pilée

Réussissez vos cocktails en choisissant le bon rhum

Le rhum est donc un alcool qui offre une large palette de saveurs et de goûts. Selon les variétés de rhum, le résultat final de vos cocktails sera très différent et doit ainsi être choisi avec précision. Pour réussir vos cocktails à tous les coups, prenez donc le temps de bien choisir entre les différents types de rhums existants et leur origine géographique.