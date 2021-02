Batroc le Leaper reviendra dans Le faucon et le soldat de l’hiver sur Disney +

Georges St-Pierre a confirmé que son personnage de Batroc the Leaper est Le faucon et le soldat de l’hiver. L’art martial mixte et ancienne star de l’UFC est très excité de revenir dans l’univers cinématographique Marvel. Disney + est actuellement en streaming WandaVision, qui est le premier des nombreux spectacles MCU en cours. Le faucon et le soldat de l’hiver est la prochaine étape, avec un début le mois prochain, et les fans de MCU ne pourraient pas être plus excités de revoir Anthony Mackie et Sebastian Stan à nouveau ensemble.

Dans une nouvelle interview, Georges St-Pierre a confirmé son retour au MCU. « Personne n’est plus excité que moi à l’idée de revenir. Je me sens très heureux et heureux. Ce fut une expérience d’apprentissage formidable », dit-il à propos de la série. Entre ses propres prises, St-Pierre étudierait Anthony Mackie et Sebastian Stan des moniteurs pour aider à informer ses côtelettes d’acteur. L’acteur est apparu pour la première fois dans Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver en tant que version en direct du méchant de Marvel Comics, Batroc the Leaper.

Georges St-Pierre intensifie son jeu d’acteur depuis que nous l’avons vu pour la dernière fois Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver. «J’ai commencé à le prendre plus au sérieux, et maintenant j’ai des cours de théâtre chaque semaine. Théâtre, théâtre, théâtre, audition et cours d’anglais», a déclaré l’acteur, originaire du Québec, au Canada. « C’est beaucoup de travail, et j’ai mis la même quantité de travail et de passion que j’ai utilisé pour l’entraînement. Dans les arts martiaux, vous commencez à la ceinture blanche. C’est là que je dois commencer par jouer. Je dois encore gravir la montagne. . » Les fans aux yeux d’aigle ont repéré l’acteur pour la première fois Le faucon et le soldat de l’hiver en septembre 2020.

Pour le moment, on ne sait pas à quel point le Batroc de Georges St-Pierre le Leaper jouera dans Le faucon et le soldat de l’hiver. Le méchant est un mercenaire / assassin français d’élite doté d’incroyables compétences acrobatiques et de combat, ce qui fait de St-Pierre le choix idéal pour assumer le rôle. « Je suis un peu un nerd dans cet univers », avait précédemment déclaré l’acteur. « Je pense que cette passion m’a influencé dans mon aventure avec les arts martiaux mixtes. Quand j’étais dans la cage, j’étais comme un super-héros et dès que je suis sorti de l’arène, je suis redevenu un être humain normal. »

Pour beaucoup de combattants de MMA, être dans la cage, c’est comme jouer un rôle et Georges St. Pierre a utilisé cela à son avantage au fil des ans. «Quand vous voyez Conor McGregor, par exemple, il joue un rôle. Les combattants jouent un rôle», dit-il. « C’est la personnalité qu’il se donne: aime-moi, hais-moi, mais ne m’ignore pas. » Quoi qu’il en soit, cela fonctionne certainement assez bien pour St-Pierre. L’entrevue avec Georges St-Pierre a été réalisée à l’origine par Variety.

