La co-star du mercredi de Jenna Ortega, Fred Armisen, la rejoint sur SNL

En tant que quelqu’un avec Saturday Night Live expérience (pour le dire à la légère), il était naturel pour Fred Armisen de faire une apparition dans l’émission pour rejoindre sa co-star de Mercredi. Sur le spectacle, Jenna Ortega a fait ses débuts en tant qu’invité, et dans son monologue d’ouverture, elle a expliqué qu’elle avait des amis présents pour la soutenir. Elle mentionne ensuite Armisen par son nom avec la caméra, révélant alors l’acteur Oncle Fester assis dans la foule. Regardez le monologue ci-dessous, via SNL.





« Salut Jenna, ne me laisse pas te distraire, je suis juste ici pour regarder avec ces gens qui sont en dessous de moi », dit Armisen.

Ortega propose alors à Armisen de monter sur scène avec elle, et il accepte l’invitation, bien qu’il agisse comme si c’était la première fois qu’il était montré sur SNL.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Wow, alors c’est ce que ça fait d’être sur Saturday Night Live« , s’illumine Armisen.

« Vous avez été dans la série pendant 11 saisons », répond Ortega.

Devenant sérieuse, Ortega dit qu’Armisen était la raison pour laquelle elle a commencé à regarder SNL et se sent honoré qu’il soit là pour la rejoindre lors de son émission. Lorsqu’elle nomme « The Californians » comme sketch préféré, Armisen commence à expliquer l’histoire derrière, à quel point elle le coupe et le fait reculer de la scène afin qu’elle puisse terminer son monologue.





Jenna Ortega et Fred Armisen parodient le piège parental

Armisen n’était pas seulement là pour une place d’invité dans le monologue d’ouverture. Il s’associera plus tard à Ortega pour usurper Le piège des parents dans un croquis. Le sketch a Ortega jouant une actrice jouant des jumeaux dans un remake de Le piège des parents. Armisen joue un membre d’équipage qui sert de sosie pour Ortega, mais des problèmes surviennent lorsqu’il sort continuellement du scénario. Cela entraîne une grande frustration pour l’actrice et le réalisateur, car Armisen oublie sans cesse qu’il est censé représenter une fille de 11 ans.

« Vous avez une vieille photo de votre mère et j’ai une vieille photo de mon père », a déclaré Ortega à un moment donné.

« Ouais, comme dans ce film de Lindsay Lohan sur les jumeaux », dit Armisen.

Les deux ont assemblé leurs anciennes photographies déchirées pour révéler qu’elles proviennent de la même image, révélant qu’ils ont les mêmes parents joués par Ed Helms et Leslie Mann. Armisen semble impressionné et demande si le film « est pour le streaming », bien qu’il finisse par aller trop loin dans le personnage en suggérant que les jumeaux se vengent des parents pour les avoir séparés il y a si longtemps.

« Pourquoi nous feraient-ils ça? Nous devons les tuer », dit Armisen. « Si nous travaillons ensemble, nous pouvons les tuer. »

Le nouvel épisode de SNL est en streaming sur Peacock, et vous pouvez le regarder là-bas si vous avez manqué l’émission en direct. Le spectacle fait une brève pause avant de revenir le 1er avril avec Quinta Brunson (École primaire Abbott) servant d’hôte invité, également pour la première fois. Lil Yachty apparaîtra en tant qu’invité musical dans cet épisode.