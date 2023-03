Ce que l’on sait de « The Last of Us » – Saison 2

La première saison de la série HBO Max « The Last of Us » Il se termine le 12 mars. Depuis sa première le 16 janvier, la production créée par Craig Mazin et Neil Druckmann a surpris le public en étant une prodigieuse Adaptation du jeu vidéo Naughty Dog et devint ainsi l’un des les plus grands succès de la plateforme de streaming.

Avec un casting mené par Pedro Pascal et Bella Ramseyle programme a ramené l’expérience vécue avec la console Playstation 3. Et, tout comme le matériel source, il a été annoncé que il y aura une deuxième partie de l’histoire.

Voulez-vous en savoir plus sur les nouveaux chapitres de « Le dernier d’entre nous »? Ensuite, on vous dit ce qu’on sait de la saison 2 (saison 2) du Série HBO Max.

QUAND FAIT « THE LAST OF US » – SAISON 2 PREMIÈRE?

Selon les déclarations de Pierre Pascal accordée à Collider, il est possible que Le tournage de la deuxième saison de « The Last of Us » débute en 2023. En ce sens, bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle, nous pouvons prévoir la période du prochain lancement.

Si la production est aussi cohérente que dans le premier volet, les enregistrements se termineraient en 2024. Ainsi, après l’étape de post-production, les épisodes suivants ils arriveraient fin 2024 ou début 2025 sur HBO.

Pedro Pascal et Bella Ramsey sont les protagonistes de la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « THE LAST OF US » – SAISON 2 ?

Malgré les doutes initiaux sur sa permanence dans la série, Bella Ramsey a confirmé, par l’intermédiaire de W Magazine, qu’il reviendrait pour interpréter Élie dans le deuxième volet de l’émission télévisée.

L’autre protagoniste Pierre Pascalferont également partie des nouveaux épisodes, comme l’interprète chilien lui-même l’a confirmé dans diverses interviews.

Il est à noter que la présence d’autres personnages n’a pas encore été annoncée par HBOmais vraisemblablement Tommy (Gabriel Luna) et son épouse Maria (Rutine Wesley) feront leur apparition dans saison 2.

Pedro Pascal et Gabriel Luna reviendraient avec leurs personnages dans la deuxième saison de « The Last of Us » (Photo : HBO)

DE QUOI SERA « THE LAST OF US » – SAISON 2 ?

Très peu de détails ont été révélés sur l’intrigue de la saison 2 de la série, bien qu’il soit supposé qu’elle sera basée sur l’histoire de la deuxième partie du jeu vidéo original.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Il convient de noter que « Le dernier d’entre nous – Partie II » de Le chien méchant se déroule 5 ans après les événements du premier épisode et montre comment ellie et joel Ils s’installent dans la ville du Wyoming. Cependant, sa tranquillité est interrompue par l’apparition d’une femme nommée Abbie.

Aussi, du podcast Happy Sad Confused, Bella Ramsey confirmé qu’il était « très enthousiasmé par l’histoire d’Ellie/Dina » cela se verrait dans les prochains épisodes.

Enfin, le showrunner Craig Mazin dit Collider qu’ils n’avaient pas l’intention de « ne racontez aucune histoire au-delà de l’adaptation des jeux ». De cette façon, il a exclu qu’il y ait d’innombrables saisons du programme.

«Je ne vois certainement pas cela comme quelque chose qui continue encore et encore. Nous n’avons pas cette ambition. Notre ambition est de raconter l’histoire qui existe, au mieux de nos capacités, sur un support différent. »il a souligné.