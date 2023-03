Disney montre son « vrai » sabre laser mais certains fans ne sont vraiment pas impressionnés

Indépendamment du fait que Guerres des étoiles les fans ont 9 ans ou 99 ans, il y en a très peu qui n’aimeraient pas s’emparer d’un sabre laser et se battre en duel avec Dark Vador. Bien qu’il y en ait beaucoup si vous êtes prêt à accepter qu’il a besoin d’un tube en plastique pour y être attaché, le temps du vrai sabre laser est maintenant apparemment arrivé car Disney a donné au monde un aperçu de l’impressionnant morceau de Guerres des étoiles trousse.





Après avoir fait l’objet d’un dépôt de brevet par Disney puis d’un déploiement dans l’hôtel Star Wars : Galactic Starscruiser, le festival SXSW a permis à Disney de montrer au monde le sabre laser en action dans le cadre du programme Creating Happiness : The Art & Panel Science of Disney Parks Storytelling. Josh D’Amaro, président des parcs, expériences et produits Disney, a apporté la magie sur scène et a déclaré à propos du panel :

« L’héritage de 100 ans de Disney repose sur l’intersection de la créativité, de l’innovation et de la narration. Nous sommes touchés par le fait que des millions de personnes choisissent chaque année Disney comme destination de vacances pour s’évader dans nos histoires bien-aimées. À nos invités du monde entier, je tiens à vous dire que nous ne faisons que commencer… Nous voulons inventer à nouveau l’avenir – ensemble – en nous appuyant sur un éventail de voix et de perspectives qui nous aideront à continuer à créer même plus de bonheur dans le monde. »

En ce qui concerne l’évolution du sabre laser, c’est une chose assez spectaculaire à voir, mais cela ne signifie pas que tout le monde était d’accord avec l’idée. Vous pouvez voir la vidéo et certaines des réactions les moins impressionnées ci-dessous.





Star Wars est sur le point de faire un retour sur grand écran dans les prochaines années

Lucasfilm

Le Guerres des étoiles L’univers a été principalement confiné au petit écran, porté par des émissions comme Le Mandalorien, Obi-Wan Kenobi et Andor, mais il semble maintenant que Lucasfilm soit prêt à ramener la franchise dans les cinémas dans les deux prochaines années. Cependant, il n’y a actuellement aucune idée précise de ce à quoi ressemblera ce retour.

La semaine dernière, il a été révélé que Guerres des étoiles les projets de Kevin Feige et Patty Jenkins auxquels on avait précédemment fait allusion n’avançaient plus, tandis que ceux de Taika Waititi et Sharmeen Obaid-Chinoy devraient maintenant avancer. Quelque part en arrière-plan, les ajouts potentiels de Rian Johnson à la franchise sont encore potentiellement à venir.

Une chose est devenue claire, c’est que Lucasfilm cherche maintenant à déplacer l’attention du Guerres des étoiles saga loin de la période de temps entre La menace fantôme et L’Ascension de Skywalker, où se sont déroulés tous ses projets télévisés et films au cours des quatre dernières décennies. Cela pourrait signifier que nous verrons de nouveaux personnages et une nouvelle saga entrer dans la franchise, mais la vraie question est de savoir si c’est quelque chose dont la franchise a besoin, ou si l’histoire de la franchise a vraiment été racontée dans les années du Saga Skywalker et ne devrait pas essayer d’aller au-delà.