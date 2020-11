« Tout P * ssy n’est pas bon P * ssy »

Le boxeur a dit qu’il ne voulait pas se faire prendre: « Alors elle n’essaye pas de me mettre une affaire. »

Il a assez de drame dans sa vie sans avoir besoin d’un scandale supplémentaire de Celina Powell. Nous avons récemment rapporté qu’Adrien Broner avait affronté un juge pour un jugement impayé de 800000 € accordé à une femme qui affirmait que la championne de boxe l’avait agressée il y a des années. Broner a déclaré au tribunal qu’il était fauché et qu’il n’avait que 13 € à son nom, cependant, il a réussi à rester à flot financièrement avec l’aide de ses «riches amis». Broner est retourné sur Instagram avec une capture d’écran d’une conversation, non pas sur ses problèmes financiers, mais d’un bref échange avec la célèbre groupie de célébrités Celina Powell. Dans le DM, il semble que Powell ait envoyé à Broner son numéro de téléphone avec la demande «F * ck me now». Broner aurait répondu: «Non, arrêtez de m’écrire s’il vous plaît, j’ai une femme», mais c’est tout ce que le boxeur montre de la conversation. Qu’ils aient continué ou non à converser restera un mystère, mais Broner a expliqué son rejet dans la légende de son message. « Regarde tous! Tout le monde p * ssy n’est pas bon p * ssy tout le monde passe une bonne journée !! Et j’ai bloqué son numéro pour qu’elle n’essaye pas de me mettre une affaire et de prendre une partie de ces 13 € qui me restent #Respectfully . » Consultez l’article ci-dessous.

Instagram