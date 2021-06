La calandre des voitures ne sera plus la même : c’est ainsi que l’avant est repensé avec la voiture électrique

La grille extérieure, grille ou gril permet à la chaleur de s’évacuer, mais avec les voitures électriques ce besoin de refroidissement a presque disparu, ce qui fait que les grandes grillades que nous avions jusqu’à présent n’ont plus autant de sens.

En plus de leur utilité technique, ces grilles sont aussi une marque de fabrique, un élément caractéristique de chaque marque et cela permet de différencier certaines voitures des autres. Un élément central du design automobile qui, avec la transition électrique, se transforme complètement, des marques qui choisissent d’éliminer complètement la calandre à celles qui résistent encore à la faire disparaître mais commencent à jouer avec sa forme.

Le grill qui refuse de disparaître

BMW est l’une des marques qui continue d’accorder plus d’importance au gril. Même dans ses modèles électriques, la calandre joue un rôle important pour donner de la personnalité à la voiture. De la BMW i3 avec ceux des petites grilles de « reins » à la grande grille centrale qui continuera à avoir el BMW iX, une grille sans utilité fonctionnelle lorsqu’il s’agit de dissiper la chaleur.

L’entreprise défend ce que l’on pourrait appeler une « fausse grille » car elle profite de cet espace pour intégrer des capteurs, des caméras et une technologie radar d’assistance.

La disparition de la grille n’est pas facile. Même les constructeurs qui ont opté dès le départ pour la voiture électriqueComme dans le cas de Tesla, ils ont également eu leur combat particulier pour faire disparaître cet élément très traditionnel.

Avec la Tesla Model S, nous avions une calandre avant lors de son introduction initialement. Réduit, mais il était présent. Il a disparu avec le Model X, avec le Model 3 et avec la refonte du Model S. Si vous regardez l’aspect avant de la Tesla, il est encore facile de deviner où se trouve la calandre. Au lieu de cela, le châssis du véhicule est entièrement étendu, donnant un look plus minimaliste.

Avec l’élimination du gril, Tesla a renforcé sa marque de fabrique en tant que perturbateur. En tant qu’entreprise qui se différencie des autres marques automobiles. Un mouvement « anti-grill » qui véhiculait en quelque sorte l’idée que la voiture électrique n’a pas besoin de cette grille extérieure, alors que la vérité est que bien que le moteur électrique ne génère pas autant de chaleur que le moteur à combustion, Le refroidissement est également important pour les moteurs électriques et les batteries.

Une façade plus propre et loin de l’esthétique actuelle

Le grill est également au service des constructeurs automobiles pour différencier leurs modèles en fonction du type de moteur: le moteur thermique avec une calandre, l’hybride avec une petite calandre et l’électrique avec une façade plus propre, sans calandre. C’est le cas de Hyundai avec son Ioniq.

Si vous regardez la Hyundai Ioniq 5, la calandre devient une fine ligne à côté des phares. Le pare-chocs a un design en forme de V et l’espace « gagné » sur la calandre est utilisé par le fabricant pour moderniser d’autres éléments de l’avant.

Une autre marque traditionnelle qui présente ses premiers modèles électriques est Ford. Alors que le Ford F-150 Lightning conserve une grande calandre avant, dans le cas de la Mustang Mach-E, nous avons un gril entièrement fermé, pas de fonction de flux d’air, peint en noir et représentant le cheval au galop de Mustang comme symbole important.

Le besoin de refroidissement disparaît quand, en plus d’être électrique, la voiture a beaucoup moins de puissance. C’est le cas du Citröen Ami, un quad électrique léger dont l’esthétique frontale est complètement déconcertante. Non seulement à cause de l’élimination de la calandre, mais c’est un véhicule symétrique. Devant comme derrière, quoi rend difficile de dire d’un coup d’œil dans quelle direction vous allez.

Les constructeurs ont de plus en plus de modèles électriques dans leur catalogue. Des véhicules basés sur les nouvelles plates-formes sont également introduits, axés dès la conception sur la voiture électrique. Petit à petit, nous laisserons derrière nous des éléments que nous pensions essentiels et qui pourraient rester les vestiges d’une autre époque. Dans cette transition, les calandres sont l’un des éléments qui nous permettront de voir plus facilement l’évolution et les changements qui accompagnent la voiture électrique.

