Alicia Keys partage l’édition 20e anniversaire de son premier album

Vingt ans se sont écoulés depuis que la chanteuse Alicia Keys a fait irruption sur la scène musicale avec son premier album « Songs In A Minor », avec lequel elle a rapidement acquis une notoriété internationale, récompensant la productrice et compositrice pas moins de cinq Grammy Awards.

Sorti à l’origine le 5 juin 2001, « Songs In A Minor » contient des chansons comme « Fallin », « A Woman’s Worth » et la reprise de Prince de « How Come You Don’t Call Me », dont on se souvient toujours agréablement de pour ses fans.

En guise de célébration, Alicia Keys a révélé une nouvelle édition spéciale de ce matériel, qui contient deux chansons des sessions d’enregistrement originales et qui jusqu’à présent étaient restées inédites devant leurs fans. Ce sont « Crazy (My Heart) » et « Foolish Heart », ce dernier étant la première chanson qu’il a enregistrée dans sa carrière.

Keys a partagé la nouvelle de cette sortie via son compte Twitter avec une sélection de photographies de la session d'enregistrement du clip vidéo de "Fallin", demandant à ses fans s'ils se souvenaient où ils se trouvaient au moment où ils ont entendu sa chanson pour la première fois.

La nouvelle édition de « Songs In A Minor » est maintenant disponible en format numérique, en plus d’avoir une édition limitée en format double vinyle en noir et vert, qui peut être achetée sur le site officiel de Keys.

Les labels de Modern English et Sony Music ont créé un site Web spécial où les fans peuvent partager des lettres sur leurs souvenirs préférés liés à l’album, tandis qu’Alicia Keys et ses collaborateurs ont partagé quelques détails sur la réalisation de l’album via TIDAL. .