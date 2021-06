Pourquoi Dark Vador a sauvé Chewbacca de Boba Fett révélé dans la nouvelle bande dessinée de Star Wars

Après des décennies de spéculation et de théories, un Guerres des étoiles La bande dessinée a finalement révélé le raisonnement de Dark Vador pour garder Chewbacca en vie dans une scène célèbre de L’Empire contre-attaque. Dans la scène, Han Solo est en train d’être congelé dans une chambre de carbonite sur Cloud City.

Au cours de ce processus, Chewbacca rugit de protestation et Boba Fett lève son arme avec l’intention de tuer le Wookie en pleurs. Cependant, avant que Boba Fett ne puisse terminer le travail, Dark Vador lève le bras pour empêcher le chasseur de primes de tuer Chewbacca. Il aurait été logique que Boba Fett tue le Wookie rebelle, mais Dark Vador l’en a empêché, ce qui a toujours été un choix étrange pour le film. Heureusement, nous avons maintenant des réponses sur les raisons pour lesquelles il l’a fait.

Dans la bande dessinée Star Wars : Dark Vador # 12, il détaille la même scène du point de vue de Dark Vador. Alors que Boba Fett lève l’arme, Vador l’arrête en pensant : « Bien… Continuez à y croire… Croyez que vos amis ont survécu aussi longtemps grâce à la force ou la fortune… au lieu de mon dessein. » En disant cela, Dark Vador révèle qu’il n’a pas épargné le Wookie par bonté de cœur ou par une faiblesse cachée. Au contraire, son intention était beaucoup plus sinistre car il voulait que les rebelles pensent que leur survie était leur propre action par opposition à la sienne. Il voulait que les rebelles le sous-estiment.

Cette scène a longtemps fait l’objet de controverses et de débats parmi les Guerres des étoiles Ventilateurs. Il était facile de croire que Dark Vador avait de bonnes intentions ou un simple code d’honneur pour les Sith, mais ses plans étaient bien plus stratégiques. Au lieu de cela, Dark Vador voulait garder Chewbacca en vie parce qu’il voulait que les rebelles souffrent collectivement encore plus. Il voulait qu’ils soient faibles. La bande dessinée confirme à quel point Dark Vador a toujours été un stratège magistral, et c’est incroyablement cool de voir la série de bandes dessinées explorer ce côté des histoires classiques.

le Guerres des étoiles les bandes dessinées ont tenté des retcons et des explications similaires dans le passé, mais la plupart sont difficiles à réaliser ou tout simplement stupides. Il y a eu de nombreux moments dans la série de bandes dessinées, y compris le Dark Vador séries, qui ont tenté d’expliquer certaines scènes ou moments en fournissant un contexte supplémentaire. Souvent, on a l’impression que la bande dessinée essaie simplement de dissimuler un trou dans l’intrigue avec une réponse ridicule. Celui-ci, cependant, ressemble certainement à une explication fluide d’une scène apparemment insignifiante. Cela correspond parfaitement au personnage de Vader et au film original lui-même, et il est toujours rafraîchissant de voir les bandes dessinées rester fidèles au matériel source.

La partie la plus intéressante de toute la scène est de savoir comment Dark Vador était en fait celui qui sous-estimait. Son intention était que les rebelles croient qu’ils se sont échappés de leur propre gré, les conduisant à sous-estimer Dark Vador à l’avenir. Cependant, parce qu’il a gardé Chewbacca en vie, Dark Vador a causé par inadvertance la chute de l’Empire lui-même. Chewbacca continuerait à se venger et aiderait finalement à sauver Han Solo de Jabba le Hutt – et le Wookie aiderait alors à la destruction de la deuxième étoile de la mort. La fierté et la vanité de Dark Vador ont aidé les rebelles à chaque instant, et cette bande dessinée ne fait que le cimenter.

