Hawkeye : date et heure de sortie de la série Marvel sur Disney+

Alors que les fans mettent toute leur attention sur ce qui sera Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui sortira en salles le 17 décembre, le Univers cinématographique Marvel se prépare pour la première de la série Oeil de faucon sur le service de diffusion en continu Disney +. Ce sera une toute nouvelle histoire pour la franchise centrée sur Clint Barton, l’un des principaux Avengers. A partir de quelle heure sera-t-il disponible ?

« Hawkeye est une série Marvel qui se concentre sur l’histoire du super-héros Clint Barton qui vit à New York après les événements d’Avengers: Endgame après le blip. Maintenant, en tant qu’ancien Avenger, il doit travailler avec la jeune Kate Bishop pour affronter les ennemis de son passé en tant que Ronin afin qu’il puisse retrouver sa famille à temps pour Noël., ajoute son synopsis.

Jérémy Renner reviendra dans son rôle de Clint Barton / Hawkeye et nous en apprendrons plus sur son passé de Ronin et les nouveaux problèmes auxquels il sera confronté. L’autre protagoniste est Hailee Steinfeld comme Kate Bishop, une archère talentueuse de 22 ans qui est une fan de l’Avenger qui a été qualifiée par l’actrice de fille dure, intelligente, spirituelle et rapide, en plus d’avoir de grandes compétences.

Le reste du casting est complété par Vera farmiga (Éléonore Bishop), Tony Dalton (Jack Duquesne), Frais Fra (Kazi), Zahn McClarnon (William Lopez), Brian d’Arcy James (Derek Bishop), barreur d’Alaqua (Maya Lopez) et Linda Cardellini (Laura). De plus, nous aurons la présence de Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, qui nous avons vu que dans la scène post-générique de Veuve noire on lui dit que Hawkeye était responsable de la mort de sa sœur et viendra essayer de le poursuivre.

+ Quand la série Hawkeye est-elle diffusée sur Disney + ?

Après quelques reprogrammations qu’ils ont subies en raison de la pandémie de Coronavirus, une date de sortie a finalement été atteinte. La série Oeil de faucon arrivera sur la plateforme Disney+ ce mercredi 24 novembre. Au total la saison sera composée de six épisodes, desquels deux seront disponibles le jour mentionné et le reste arrivera un par semaine jusqu’au 22 décembre. Si vous êtes en Amérique latine ou en Espagne, vous devez être prêt très tôt avant de commencer la journée pour assister au lancement.

+ À quelle heure Hawkeye est-il diffusé sur Disney + ?

Mexique: 02h00

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne: 09h00

