La BBC forcée de donner un avertissement avant la performance de Noel Gallagher à Glastonbury

Avant son set cette année, il a déclaré au Sun : « Dieu merci, Glastonbury est de retour. C’est tout le Nouvel An et c’est bien plus important que Noël. »

Lorsqu’on lui a demandé qui il verrait lors de l’événement, il a plaisanté: « Après m’être assis un peu sur les genoux de Macca, je passerai par la petite enclave mancunienne dans un lointain jamais atterrir et dire d’accord à Bez [from Happy Mondays] et la boîte de jouets et prenez-la à partir de là.