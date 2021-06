Acapulco Shore : Karime a envoyé la Team Tendo pour espionner Diego

Ce n’est pas une nouvelle que Rive d’Acapulco être la sensation de la série MTV Amérique latine. Elle en est déjà à sa 8e saison et est sacrée la plus populaire des chaînes musicales mythiques, dépassant ainsi les grands classiques. Ce dernier opus a été créé fin avril et est déjà à mi-chemin avec l’épisode 6 qui pourrait être vu ce mardi à la télévision et sur primordial +, où tous les chapitres du programme qui a commencé à être diffusé en 2014 sont disponibles.

Comment pourrait-il en être autrement, le dernier épisode n’était pas sans controverse. L’affrontement entre Jacky et Isa continue plus vivant que jamais et, bien sûr, c’est ce qui a attiré le plus l’attention, en plus de la fête et du chaos auxquels nous sommes habitués. rive. Mais ce n’était pas tout. Parce que Karimé surpris le Équipe Tendo en leur confiant une mission difficile. Découvrez de quoi il s’agit.

La mission de Karime à Team Tendo dans l’épisode 6 d’Acapulco Shore 8

Karime est le membre le plus important de Rive d’Acapulco, comme dans le premier volet de la série MTV. Et dans cet épisode 6 de la saison 8, la Matrioshka a chargé la Team Tendo, formée par Chile et Jey, d’espionner l’une des valises de Diego dans le but d’en savoir plus sur lui et, accessoirement, si cela peut l’intéresser. .

« Il nous a envoyé enquêter sur la valise de Diego pour voir si elle apporte quelque chose de bien »Jey a commencé par dire. Après avoir fouillé dans toute la pièce, l’équipe Tendo a finalement trouvé la valise de Diego et s’est mise à l’ouvrir très soigneusement. Bien sûr, ils ont été très surpris de voir qu’il avait une perceuse. « Quel homme bizarre. Pourquoi a-t-il une perceuse et un jogging dans sa valise ?, a-t-il exprimé.

Pendant ce temps, le Chili a admis que Diego peut être l’homme parfait sur le plan physique pour Karime, mais pas à cause de sa personnalité. Alors quand ils sont allés lui annoncer la nouvelle, ils ont fini avec les illusions de la matriochka en quelques secondes. Cependant, elle n’a pas exclu qu’à un moment donné, elle puisse lui donner une nouvelle chance.