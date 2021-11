Lucy Hale partage des conseils pour le casting de redémarrage de Pretty Little Liars

Bien qu’il semble que nous venons d’aller au fond du mystère de l’émission originale, un Jolies petites menteuses la série de redémarrage est en route. Basé sur la série de romans de Sara Shepard, Pretty Little Liars mettait en vedette Lucy Hale dans le cadre d’un ensemble aux côtés de Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell, Sasha Pieterse et Janel Parrish. Il a été diffusé sur Freeform de 2010 à 2017 pour un total de sept saisons, et après avoir expérimenté des retombées, la série de redémarrage Pretty Little Liars : le péché originel a été annoncé l’année dernière.

Pour sa part, Lucy Hale est toujours en train de traiter cela Jolies petites menteuses est en train de redémarrer. Cela la laisse dans une situation où elle est là pour donner des conseils à une nouvelle génération, et peut-être qu’il ne semble pas que cela fait déjà plus d’une décennie que cette émission originale a été créée. En parlant avec TVLine, voici ce que Hale avait à dire au casting entrant, ajoutant qu’elle était ravie de voir comment cela se passerait, car elle n’est pas impliquée dans le redémarrage et ne le sait vraiment pas.

« Oh mon Dieu, c’est tellement déprimant que je dois déjà donner des conseils à une nouvelle génération. [laughs] Mais je pense que c’est super. C’est un honneur qu’ils veuillent continuer l’héritage de Jolies petites menteuses. Comme, à quel point c’est cool? Je connais aussi Bailee Madison, qui est dans la série, et je l’adore. Je soutiendrai toujours d’autres artistes et acteurs, quelle que soit l’entreprise. Je pense qu’il est important que nous le fassions, car il n’y en a pas assez. Et je suis aussi curieux que n’importe qui de voir ce qu’ils vont en faire.

Hale continue ensuite à révéler les conseils qu’elle a pour les nouveaux membres de la distribution. Lorsque cette nouvelle série fera ses débuts, cela pourrait transformer toute leur vie pour le mieux. Elle les encourageait à profiter du moment plutôt que de toujours insister sur ce qui allait suivre, car avant qu’ils ne le sachent, tout pourrait être terminé.

« J’ai le sentiment que leur vie est sur le point de changer radicalement, comme la nôtre. Quand je faisais Jolies petites menteuses, je pensais toujours à l’année prochaine. Je n’étais jamais dans l’instant, alors j’ai raté beaucoup de petits moments. Nous nous inquiétions de choses dont nous ne devrions pas nous soucier. C’est très vague, mais mon conseil est juste d’en profiter. C’est une expérience unique dans une vie. Les gens vont vous aimer les gars, et je vais certainement regarder. Tout l’amour à toutes les personnes impliquées.

Les Jolies petites menteuses reboot est en cours de développement chez HBO Max. Il vient de Roberto Aguirre-Sacasa et Lindsay Calhoon et est accompagné du slogan « Nouvelle ville. Nouveaux secrets. Nouveaux petits menteurs ». Cela semblerait suggérer que ce sera un tout nouveau mystère à explorer plutôt que de rechaper le même matériel des livres et de la série télévisée précédente. Il a également été rapporté que cette nouvelle série partagera le même univers que la série originale et ses retombées. Vous pouvez consulter la ligne de connexion officielle ci-dessous, par date limite.

« Il y a vingt ans, une série d’événements tragiques a presque déchiré la ville ouvrière de Millwood. Aujourd’hui, de nos jours, un groupe d’adolescentes disparates – un tout nouvel ensemble de Little Liars – se retrouve tourmenté par un inconnu Agresseur et obligé de payer pour le péché secret que leurs parents ont commis il y a deux décennies, ainsi que pour le leur. »

Réglage Pretty Little Liars : le péché originel dans le même canon que le premier spectacle est intéressant car il ouvre la porte pour lier l’histoire à ce qui s’est passé le Jolies petites menteuses. Cela signifie également que Lucy Hale et d’autres acteurs originaux pourraient potentiellement se présenter pour des apparitions spéciales, bien qu’il semble que Hale n’ait pas encore reçu cet appel si c’est quelque chose qui va lui arriver. Dans tous les cas, pour les fans qui ont adoré regarder l’émission originale, cela vaut peut-être la peine de jeter un coup d’œil à cette nouvelle version de HBO Max. Cette nouvelle nous vient de TVLine.





