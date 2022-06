Netflix : qui est qui dans "Amour & Gelato"le nouveau succès de la plateforme

Les films de genre romantiques sont devenus les grandes productions de Netflix et, pour cette raison, la plateforme n’hésite pas à continuer à parier sur eux. A tel point que, le 22 juin, elle a lancé, dans le monde entier, Amour & Gelato, un blockbuster qui fait déjà fureur dans des milliers de pays. Avec son histoire captivante et passionnante, dans laquelle une jeune femme tombe amoureuse de l’Italie, après avoir exaucé le vœu de sa mère décédée, ce film continue d’avoir du succès.

Amour & Gelato suit la vie de Lina, une jeune fille de 18 ans qui, après avoir terminé ses études secondaires, subit l’une des pires pertes de sa vie : sa mère décède après un dur combat contre le cancer. Cependant, sa mère lui laisse un dernier souhait : le protagoniste doit voyager en Italie et découvrir le pays où sa mère était si heureuse. Malgré tout, maintenant qu’elle est partie, Lina est obligée de faire le voyage seule, mais là, elle rencontre ceux qui, à l’époque, ont fait le bonheur de sa propre mère.

En tout cas, en plus de connaître le pays et d’en tomber amoureux comme sa mère, Lina découvre également les secrets de sa vie et rencontre l’amour pour la première fois.. En effet, là-bas, elle rencontre Lorenzo et Alessandro, deux garçons qui changent sa vie, mais qui en même temps lui apprennent à s’aimer. Sans aucun doute, c’est une histoire émouvante qui, en plus de son intrigue principale, se concentre sur la capture des meilleures traditions italiennes.

Cependant, l’un des grands points en sa faveur Amour & Gelato est son casting incroyable. Eh bien, chacun des acteurs a réussi, avec son personnage, à toucher les téléspectateurs en montrant différentes émotions et moments emblématiques. Rencontre-les.

+ Qui est qui dans Love & Gelato, le nouveau hit de Netflix :

– Susanna Skaggs – Lina Emerson :

Elle est la protagoniste de cette histoire. Dans le film, Lina est montrée comme une jeune femme timide, mais obsédée par la perfection et, en même temps, très studieuse. C’est pourquoi, lorsqu’il perd sa mère, sa vie change complètement, alors déménager en Italie avec sa marraine sera sa meilleure décision.

-Owen McDonnell-Howard :

Howard accueille immédiatement Lina lorsqu’il la rencontre pour la première fois à Rome. Cet homme, qui travaille comme enseignant, était un grand ami de sa mère, il est donc complètement surpris lorsqu’il la retrouve là-bas. Pourtant, petit à petit, Lina découvre qui est vraiment Howard et quelle était sa relation avec sa mère.

– Valentina Lodovini – Francesca :

Elle est l’une des actrices les plus connues du cinéma. Dans ce film, son personnage, Francesca, est celle qui agit en tant que marraine de Lina et cousine d’Howard qui, à son tour, était la meilleure amie de la mère du protagoniste. Avec une personnalité quelque peu captivante, elle emmène la fille de son ami voir de nouveaux mondes et l’aide à prendre des risques pour ses rêves.

-Saul Nanni-Alessandro Albani :

C’est lui qui entre dans le film comme l’un des principaux hommes et grands amours de Lina. Fils de millionnaires et grand héritier d’une entreprise viticole, Alessandro devient le premier amour du protagoniste. Bien que cela lui apprenne également tout ce qu’il veut et ne veut pas pour sa vie.

– Tobia de Angelis – Lorenzo Ferrazza :

Bien qu’au début, il semble être un grand ami de Lina, il devient peu à peu son grand amour. Lorenzo, un garçon à la personnalité timide mais affectueuse et charismatique, est le captivateur du cœur de la protagoniste, mais aussi celui qui lui apprend à suivre ses rêves.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂