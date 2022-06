The Umbrella Academy et les nouveautés disponibles sur Netflix ce week-end

La plateforme de streaming Netflix Il vient de sortir de superbes productions originales et des films tiers à son catalogue pour commencer l’été avec tout. Afin de garder le public engagé, le catalogue sans fin de Netflix sera enrichi de productions préférées des fans comme »L’Académie des Parapluies », ou la nouvelle version coréenne de »Le vol d’argent ».

Ce sont les meilleures séries et films que vous pourrez apprécier à partir de ce week-end sur Netflix, de nouvelles saisons qui serviront de grandes premières, ainsi que d’autres productions donnant leur dernier souffle.

One Piece, nouveaux épisodes

Alors que Netflix poursuit toujours la production de son adaptation en direct de la franchise emblématique de manga et d’anime »une pièce », la série animée continuera d’apporter de nouveaux épisodes au service de streaming. Désormais, les fans peuvent profiter de la saison 8 à la saison 12 sur Netflix, amenant l’histoire à la conclusion de la saga Water 7. Avec des centaines d’épisodes disponibles, les fans de « One Piece » ont de quoi s’attendre à revoir avant la première du live. programme d’actions.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ils ne me connaissent pas, série Netflix britannique : distribution, intrigue et critique

Ça (Ça)







L’histoire d’horreur acclamée est désormais disponible sur Netflix, se déroulant dans une petite ville américaine des années 1980 et mettant en vedette l’acteur Finn Wolfhard, un film idéal pour calmer les envies que les fans attendent du tome 2 de la saison 4 de »Stranger Things » ‘. L’adaptation de 2017 de »Ça », basée sur le roman du même nom de Stephen King, est arrivée cette semaine sur la plateforme numérique.

L’Académie des Parapluies Saison 3







La série acclamée » The Umbrella Academy » a présenté sa troisième saison tant attendue cette semaine, ramenant la famille Hargreeves pour une nouvelle aventure dans des réalités alternatives. Après avoir voyagé dans le temps jusqu’en 1963 dans la saison 2, les frères découvrent qu’en revenant à leur chronologie, ils ont créé une réalité alternative où existe la Sparrow Academy, leurs homologues qui présentent de nouvelles capacités.

La maison du papier : Corée







Après que la série espagnole » La Casa de Papel » ait gagné en popularité et se soit terminée par sa troisième saison, la série policière a récemment présenté son adaptation coréenne. Un maître criminel simplement connu sous le nom de Professeur, inspiré par les braquages ​​de banque en Espagne, décide de créer un braquage similaire, rassemblant une équipe de voleurs experts et en mission pour dévaliser un hôtel des monnaies coréen avant la réunification des deux Corées. .

»The Paper House: Korea » est une nouvelle version dérivée de la série originale »The Paper House », reprenant le principe général de son prédécesseur, mais adapté à sa région. Mettant en vedette un casting coréen de stars, le spin-off tire le meilleur parti de son cadre est-asiatique et présente sa propre équipe de criminels mémorables.

Cela pourrait aussi vous intéresser : La Casa de Papel : Corée : sera-ce la même que la version espagnole ? Tout ce que tu dois savoir

Sorcières et Héritage, Dernières Saisons

Au cours de l’année écoulée, The CW a réduit son nombre d’émissions, annulant un grand nombre de séries préférées des fans afin de se préparer pour la nouvelle saison télévisée 2022-203. C’est pourquoi on savait déjà que « Hechiceras » et « El Legado » verraient leur fin avec leurs quatrièmes saisons respectivement. Heureusement pour les téléspectateurs, ces deux saisons sont disponibles sur Netflix, permettant aux fans de regarder les deux séries dans leur intégralité sur le service de streaming.