La bande-annonce d’Expendables 4 taquine une action explosive pour Jason Statham et sa bande de mercenaires

Enfin, nous avons notre première bande-annonce pour le quatrième volet tant attendu de la série d’action, Les consommables avec l’aimable autorisation de Lionsgate. Avec à nouveau Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren et Randy Couture, Les Consommables 4qui s’intitule désormais officiellement Dépenser4blesramènera l’équipe titulaire de héros d’action à l’écran pour la première fois depuis The Expendables 3 retour en 2014.





Une nouvelle génération de stars rejoint les plus grandes stars mondiales de l’action pour une aventure pleine d’adrénaline dans Dépenser4bles. Réunissant l’équipe de mercenaires d’élite, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture et Sylvester Stallone sont rejoints pour la première fois par Curtis « 50 Cent » Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran et Andy García. Armés de toutes les armes sur lesquelles ils peuvent mettre la main et des compétences nécessaires pour les utiliser, les Expendables sont la dernière ligne de défense du monde et l’équipe qui est appelée lorsque toutes les autres options sont hors de propos. Mais les nouveaux membres de l’équipe avec de nouveaux styles et tactiques vont donner au « sang neuf » un tout nouveau sens.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Il a également été révélé que l’icône hollywoodienne et star de Rambo Sylvester Stallone ne jouera qu’un petit rôle dans Dépenser4bles, passant le flambeau à l’acteur de The Meg Jason Statham. « Ce sera mon dernier jour », a déclaré Stallone lors d’une séquence de lui-même sur le tournage de Les Consommables 4. « J’apprécie ça, mais c’est toujours doux-amer quand quelque chose auquel vous êtes si attaché – je suppose que depuis, eh bien maintenant, cela fait environ 12 ans – et prêt à passer le relais à Jason entre ses mains compétentes. »

Bien qu’on ne sache pas exactement à quel point le rôle de Stallone serait petit, il a depuis révélé que Dépenser4bles est « 80% » The Stath, disant: « J’ai entendu dire que ça s’est plutôt bien passé. Jason Statham en est à 80 %. Il en est content. »





The Expendables 4 ajoutera la star du raid Iko Uwais en tant que méchant

PT Merantau Films

Les consommables La série a commencé en 2010 et voit une foule de stars de l’action bien-aimées passer à l’écran ensemble. Les consommables a jusqu’à présent inclus Jet Li, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Terry Crews, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Harrison Ford, Antonio Banderas et Wesley Snipes dans ses rangs, avec Les Consommables 4 en raison d’ajouter encore plus de noms à la liste sans cesse croissante.

Ainsi, Dépenser4bles ajoutera plusieurs nouveaux visages à la franchise de thriller d’action d’ensemble, y compris Transformateurs vedette Megan Fox, gaucher la vedette Curtis « 50 Cent » Jackson, Furieux 7 l’acteur et artiste martial Tony Jaa et l’acteur nominé aux Oscars Andy Garcia. Des personnalités comme Jacob Scipio, Levy Tran, Sheila Shah et Eddie Hall ont également été choisies pour des rôles non divulgués.

Aux côtés de cette cavalcade de héros d’action et de vedettes, Dépenser4bles a trouvé la personne idéale pour affronter Lee Christmas, le personnage de Jason Statham – La descente vedette Iko Uwais. Connu pour son penchant pour les arts martiaux, en particulier l’art indonésien du silat, Uwais a démontré son affinité pour l’action dans les goûts de La descentesuite La Raid 2, La nuit vient pour nouset Œil de vipèreet devrait constituer un ajout plus que bienvenu à la franchise.

« L’expérience est très précieuse pour moi de partager un cadre avec des joueurs seniors, qui ont beaucoup d’expérience », a déclaré Uwais à propos de son travail aux côtés de Sylvester Stallone et Jason Statham sur Les Consommables 4. « Il y a beaucoup de choses que nous partageons, ce que nous en pensons, au-delà des attentes. »

Réalisé par Scott Waugh, Dépenser4bles est prévu pour être publié aux États-Unis le 22 septembre 2023 par Lionsgate. Vous pouvez consulter l’affiche ci-dessous :