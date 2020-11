Heather Chadwell n’était pas censée être dans la finale – Cette femme était

Rock of Love avec Bret Michaels la candidate Brandi Mahon – alias Brandi M. – s’est entretenue avec sa co-star Lacey Sculls sur le Parler d’amour Podcast. Les deux ont parlé de leur temps dans la série de télé-réalité VH1 et Mahon a révélé un secret choquant. Heather Chadwell n’était pas censée se rendre au Rocher d’amour Finale de la saison 1. Découvrez qui aurait dû être dans la finale à la place de Chadwell.

Casting de la saison 1 de «Rock of Love» | VH1

Brandi M. était censé être dans la finale de « Rock of Love »

Lors du tournage d’un épisode de la série à Las Vegas, Mahon a commencé à avoir le mal du pays.

«Parce que je suis de Vegas, cela m’a fait réaliser à quel point la maison me manquait», a expliqué Mahon à Sculls. «J’étais définitivement prêt à en finir avec [Rock of Love]. »

Mahon a déclaré que Sculls et Chadwell avaient beaucoup à voir avec son désir de partir.

« Vous et Heather avez tous les deux eu une si forte domination sur tout – j’ai en quelque sorte abandonné », a admis Mahon à Sculls. «Je ne voulais plus me battre avec vous les gars. J’avais juste fini. Quand j’ai découvert que mon cœur n’allait pas être réel avec lui ou que son cœur n’allait pas être réel avec moi, et j’ai réalisé «Qu’est-ce que je fais», alors je me suis éliminé.

Brandi M. a bouleversé les producteurs de ‘Rock of Love’

Au lieu de rester pour voir comment Rocher d’amour joué, Mahon s’est éliminée.

« [When] Je me suis retiré du marché, les producteurs ont été dérangés », a poursuivi Mahon. «Ils étaient comme: ‘Vous étiez censé arriver à la fin. Vous n’êtes pas censé faire ça. Et j’ai dit: ‘Eh bien, je vais le faire. Je ne peux plus filmer. ‘»

L’émission a été modifiée pour refléter le laissez-passer de Mahon dans les coulisses au lieu de la production du concurrent qui voulait rentrer à la maison.

Brandi Mahon aurait dû être à la place de Heather Chadwell

Après avoir été convaincu, Mahon a révélé comment Chadwell était censé être à l’origine éliminé lors de l’épisode de Las Vegas.

«Est-ce que je vous dis ce que les producteurs m’ont dit?» demanda-t-elle à Sculls. «C’était Heather [pass]. Heather était censée partir. J’étais censé rester. Toi, moi et Jes devions aller au Mexique ensemble. J’avais un passeport et tout.

Comme beaucoup Rocher d’amour fans, Sculls a été choqué d’apprendre la nouvelle. Les producteurs étaient mécontents de Mahon, car ils avaient présenté le final et elle avait changé tout leur plan.

« [The producers] étaient comme: ‘Brandi, tu viens de foutre notre spectacle’, et j’ai dit: ‘Je suis vraiment désolé, mais je dois rentrer à la maison.’ »

Ironiquement, la mère de Mahon s’était déjà envolée pour le prochain épisode, dans lequel Michaels rencontrerait les trois derniers parents de la femme. Malheureusement, la mère de Mahon n’a jamais eu la chance de rencontrer le leader de Poison.

Heather Chadwell était la finaliste de ‘Rock of Love’

Chadwell était l’une des deux dernières femmes de Michaels dans la série. Elle, avec Jes Rickleff, s’est rendue à Cabo San Lucas pour la finale de la saison 1. À la grande surprise des fans et de Chadwell elle-même, Michaels a choisi Jes comme son «rocher d’amour».

Malheureusement, les deux n’ont pas fonctionné. Lors de la spéciale retrouvailles, Rickleff a dit à Michaels qu’il aurait dû choisir Chadwell.