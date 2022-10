Mila Kunis parle de son expérience de tournage de That ’90s Show, la nouvelle série dérivée de Netflix

De nombreux fans attendent de retourner à Point Place, Wisconsin avec le nouveau spin-off de Netflix »Ce spectacle des années 90 », qui nous ramènera à la maison de Red et Kitty Forman, joué par Kurtwood Smith Oui Debra Jo Rupp, respectivement. Basé sur la série » That ’70s Show », la suite ramènera l’essentiel de son casting d’origine.

En plus de Smith et Jo Rupp, pour la nouvelle série ils reviendront Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace, Wilmer Valderrama Oui Laura Prépon, qui incarneront à nouveau les personnages qu’ils ont fait naître il y a 16 ans. La série a non seulement lancé la carrière d’acteur de son casting, mais c’était aussi le début de la romance entre Kunis et Kutcher.

Le couple se réunirait en 2015 et bien que beaucoup pourraient penser que s’être mariés dans la vraie vie rendrait beaucoup plus facile pour les deux de revenir à leurs personnages de » That ’70s Show « , lors d’une interview, Kunis a révélé que ce n’était pas exactement le Cas.

L’actrice, qui fait actuellement la promotion de son rôle dans le drame Netflix »La fille la plus chanceuse du monde », elle a expliqué à quel point revenir sur cette scène et travailler aux côtés de son mari actuel a été le travail de scène le plus stressant qu’elle ait jamais fait.

Al analizar ese momento, Kunis dijo: « Fue tan extraño mirarlo y no decir: ‘¿Por qué estás haciendo esa cara graciosa?' », Y agregó que fue igual de extraño para Kutcher, quien también estaba luchando con manteniendo su carácter frente a son épouse.

En plus des sentiments étranges de retourner à leurs rôles toutes ces années plus tard, Kunis a ajouté qu’il était étrange d’être de retour dans « la même maison » et « le même sous-sol » d’il y a près de deux décennies. Il a également dit qu’une partie de ce sentiment « très, très bizarre » venait du fait qu’ils n’étaient que des enfants lorsque l’émission a été diffusée à l’origine.

En fait, Kunis n’avait que 15 ans lors de la première saison de » That ’70s Show », donc maintenant revenir au même plateau » vieux, marié avec des enfants » était comme » être dans une zone complètement différente » ‘.

Sans aucun doute, comme Kunis, » That ’90s Show » nous donnera ce sentiment de nostalgie en revoyant les personnages de la série dans une scène plus grande, étant un mélange de sentiments pour ceux qui ont vu le spectacle original. .

La nouvelle série se concentrera sur la fille d’Eric (Grace) et Donna (Prepon), Leia Forman (Callie Haverda) tout en emménageant avec ses grands-parents, Red et Kitty pour l’été. C’est là qu’elle va se lier d’amitié avec les enfants du quartier et vivre toutes sortes d’expériences. » That ’90s Show » n’a pas encore de date de sortie officielle.