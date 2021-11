Marvel : qui est le céleste le plus puissant des Éternels

Débroussailleuse thermique à gazon de 62 cm3 avec lames et garde de gazon professionnel 6 fonctions en 1 : la plus puissante de la catégorie

La débroussailleuse Boudech 62cc est sans aucun doute l'une des débroussailleuses les plus puissantes et les plus fiables disponibles sur le marché des loisirs, avec un rapport qualité-prix imbattable et une commodité sans précédent ! L'un des plus puissants de sa catégorie, il est équipé d'un moteur de 62 cm3 avec démarrage manuel par corde et système d'accélérateur à gâchette. Compact et maniable, grâce à sa double poignée, il permet un excellent contrôle de la coupe même par les moins experts. Il est également équipé d'un pare-chocs en plastique dur et d'une bandoulière confortable qui le rendent extrêmement facile, sûr et confortable à utiliser par l'utilisateur. Les disques et les lames fournis sont en alliage d'acier résistant et peuvent fonctionner pendant des heures avant qu'il ne soit nécessaire de les réaffûter. Idéal pour tous ceux qui, par passion ou par nécessité, doivent s'essayer au nettoyage des terrasses, des potagers ou des jardins, même grands. Extrêmement polyvalent et fonctionnel avec ses 6 différents types d'accessoires de coupe (3 disques, 2 lames et 1 tête de battage), il est en mesure de répondre aux besoins les plus divers des amateurs et des jardiniers ! CARACTÉRISTIQUES : Equipé d'un système de démarrage manuel par corde et d'une accélération par gâchette. Compact et facile à manipuler, grâce à la double poignée qui permet un excellent contrôle de la coupe Il est équipé d'un pare-chocs en plastique dur et d'une bandoulière confortable qui le rendent facile, sûr et confortable à utiliser. Equipé de 6 accessoires de coupe : 1 tête de battage et via 3 disques et 2 lames, tous en alliage d'acier résistant. Fourni avec des kits d'accessoires gratuits : lunettes de protection, gants, écouteurs, mini trousse à outils, mélangeur de carburant LE CONTENU DE L'EMBALLAGE : 1 Bloc moteur avec arbre d'entraînement 6 accessoires de coupe : 3 disques, 2 lames et 1 tête de battage avec fil de nylon inclus 1 Pare-chocs en plastique dur 1 Bandoulière 1 Kit d'accessoires gratuit : lunettes de protection, gants, écouteurs, mini trousse à outils, mélangeur pour la préparation du carburant 1 Manuel de l'utilisateur en anglais LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Type de moteur : EURO V - essence 2 temps Puissance maximale : 3,4Hp / 4,1Hp (crête) Déplacement : 62cc Vitesse maximale du moteur : 8 500 tr/min Transmission : Embrayage centrifuge Capacité du réservoir de carburant : 1 litre Carburant : essence sans plomb mélangée à de l'huile synthétique pour moteur à deux temps Rapport de mélange : 4% - Essence:huile = 25:1 (25 parts d'essence pour 1 part d'huile) Dimensions de l'emballage : 109 x 33 x 33 cm (LxPxH) Poids brut : 12,2 kg Poids net (poids de la débroussailleuse avec son accessoire de coupe) : 7,5 kg