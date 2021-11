Jurassic World: La bande-annonce du prologue de 5 minutes de Dominion arrive avec une nouvelle affiche

Aujourd’hui marque un grand jour pour ceux qui anticipent la sortie prochaine de Jurassic World : Dominion, car un aperçu de cinq minutes est maintenant disponible pour regarder en ligne. Intitulé Le prologue, le teaser n’inclut pas de séquences réelles de Domination, servant plutôt de court-ensemble autonome 65 millions d’années dans le passé, lorsque les dinosaures parcouraient la planète. Ce n’est qu’un petit avant-goût de ce qui va suivre avec les créatures jurassiques en route pour reconquérir la Terre, et vous pouvez regarder la vidéo par vous-même ci-dessous.

Avance rapide jusqu’à nos jours, la séquence montre également la poursuite d’un T-Rex qui se présente pendant que les cinéphiles tentent de profiter d’un film dans un ciné-parc. Alors que la plupart des clients fuient pour sauver leur vie, d’autres sont trop absorbés par le film diffusé à l’écran, ou peut-être la date à laquelle ils ont apporté avec eux, pour remarquer le chaos. Les tentatives pour maîtriser le gigantesque dinosaure échouent alors qu’il parvient à s’échapper dans l’obscurité de la nuit. La configuration du drive-in sert également de toile de fond à la nouvelle affiche officielle.

Selon Collider, le réalisateur Colin Trevorrow a précédemment déclaré à propos des images: «Depuis que je suis enfant, je veux voir des dinosaures dans leur habitat naturel. Cela a peut-être pris quelques décennies, mais avec un peu d’aide d’ILM, d’Universal et d’Amblin, c’est finalement arrivé. Cet aperçu n’est qu’un aperçu du film que nous avons réalisé. C’est une célébration épique de tout ce que Steven Spielberg et Michael Crichton ont créé, et j’ai hâte de le partager avec le monde. … Cette séquence a été conçue pour être vue sur le plus grand écran possible. Heureusement, les cinémas IMAX sont de retour et partout dans le monde, nous retournons au cinéma parce que les films nous rapprochent. Je pense que nous avons besoin de cette expérience partagée en ce moment… peut-être plus que jamais. »

Trevorrow dirige Jurassic World : Dominion qui vient d’un scénario co-écrit avec Emily Carmichael et d’une histoire de Trevorrow et Derek Connolly. Frank Marshall et Patrick Crowley produisent avec Alexandra Derbyshire, producteur exécutif avec Trevorrow et Steven Spielberg. Il met en vedette Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum, ainsi que Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy, DeWanda Wise et BD Wong.

« C’était très intéressant de revenir dans un monde différent, et beaucoup de choses ont évolué, peut-être pas au goût d’Alan », a déclaré Neill à Rotten Tomatoes à propos de son retour en tant qu’Alan Grant. « Et, encore une fois, il est en tandem avec Ellie Sattler, et – Dieu tout-puissant ! – c’est encore Ian Malcolm. Il y a donc beaucoup de possibilités comiques dans tout ça. Laura [Dern] et Jeff [Goldblum] sont de chers amis; Je suis très heureux d’être de retour en leur compagnie, ce qui était beaucoup plus substantiel qu’aucun d’entre nous ne l’avait imaginé car nous étions effectivement enfermés pour la durée, et nous étions très dépendants de la compagnie de l’autre pour les rires et pour le moral.

De ses nouvelles co-stars, Neill a ajouté: « Et Chris et Bryce [Dallas Howard] sont tout simplement géniaux ; Mamoudou [Athie], DeWanda [Wise], trop. C’était vraiment un groupe formidable sur ce film, et je me suis senti très chanceux d’être là, d’autant plus que tant de mes amis et collègues ont complètement arrêté de travailler l’année dernière, et en fait toute leur carrière et leur vie sont dans une position impuissante. J’ai eu beaucoup de chance d’être là. Très chanceux.

