Vendre l’heure de sortie de la saison 4 de Sunset et ce que nous savons jusqu’à présent

Procurez-vous un bol de pop-corn et préparez-vous car la quatrième saison de l’émission originale de Netflix « Selling Sunset » sortira dans le monde entier le 24 novembre 2021. Cette annonce a été officiellement annoncée par Netflix le 10 mars. Une autre bonne nouvelle pour les abonnés est que la saison cinq pour la série est également confirmé par Netflix.

Adam DiVello a produit l’émission de télé-réalité américaine Selling Sunset pour Netflix.

Selling Sunset offre la combinaison idéale d’un bien immobilier haut de gamme et d’un drame majeur.

La première saison de Selling Sunset, Selling Sunset, est sortie en mars 2019, montrant aux téléspectateurs la vie fascinante de la propriété. En une année entière, au mois de mai 2020, la saison deux est sortie. Après seulement trois mois après cela, la troisième saison a été annoncée.

Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas la série de téléréalité, cette émission Netflix concerne les agents immobiliers du groupe Oppenheim à Los Angeles, en Californie, qui gèrent des annonces de méga-dollars et leur vie privée mouvementée au milieu de tout cela.

Vendre Sunset Saison 4 : À quoi s’attendre ?

La bande-annonce est officiellement sortie. La bande-annonce de Selling the Sunset Season 4 semble avoir beaucoup de drame, d’après la bande-annonce. Christine Quinn est de retour, plus forte que jamais, et a de tout nouveaux conflits sur lesquels se concentrer.

Selon des informations récentes, la nouvelle agence Emma Hernan « sortait avec l’ex de Christine » et lui a fait une proposition deux mois plus tard, après la rupture. Emma a ensuite été présentée avec une sélection d’annonces de Christine, et cela ne s’est pas bien passé avec elle.

Sur la base des aperçus de la production et des photos qui ont été publiées, il semble que la plupart des acteurs reviendront dans une autre saison de grandes maisons et de comédies de marques de créateurs. Il y a plus d’agents d’Oppenheim qui pourraient également apparaître dans la série. Selon des rapports récents, Netflix a annoncé que deux nouveaux acteurs apparaîtront au Sunset Strip cette saison. Vanessa Villela et Emma Hernan sont les deux nouveaux visages.

Date et heure de sortie de la saison 4

la vente de Sunset Season 4 devrait sortir le 24 novembre 2021, sur Netflix, comme le prouve la bande-annonce ainsi que l’actrice Chrishell Stause.

