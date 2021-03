Pepe Le Pew a été coupé de Space Jam 2: un nouvel héritage

Au milieu de la controverse entourant la Looney Tunes personnage, il a été rapporté que Pepé Le Pew ne figurera pas dans la prochaine suite Space Jam 2. La semaine dernière, Pepé avait fait face à de nouvelles réactions négatives lorsqu’il a été critiqué parmi d’autres personnages de dessins animés classiques dans une controverse. New York Times édité par le chroniqueur Charles M. Blow. Sur la base de son attitude inappropriée envers Penople Pussycat, Blow dit que Pepé Le Pew avait «normalisé la culture du viol».

Deadline rapporte que Pepé Le Pew, qui avait joué dans l’original Space Jam, sera absent de la suite, mais que sa présence avait déjà été supprimée depuis longtemps. Le réalisateur original de la suite, Terence Nance, aurait filmé une scène d’action réelle avec la chanteuse et actrice Greice Santo (Jane la Vierge) et Pepé Le Pew. Lorsque le nouveau réalisateur Malcolm D. Lee a succédé à Nance en 2019, il a complètement éliminé cette scène et Pepé n’a jamais été animé pour les images tournées. Le mot est que la moufette ne fera même pas une apparition en camée.

Par date limite, la scène supprimée aurait vu Pepé apparaître en noir et blanc Casablanca-comme la séquence de Rick’s Cafe. En tant que barman, Pepe commençait à frapper une femme au bar (Santo) en lui embrassant doucement le bras. Elle répond en claquant Pepé sur une chaise, en versant son verre sur lui et en l’envoyant tourner sur un tabouret qui est arrêté par James Lebron. Pepe révèle alors que Penelope a déposé une ordonnance restrictive contre lui, et James aurait dit dans le script que Pepé « ne peut pas saisir d’autres morceaux sans leur consentement. »

Selon son porte-parole, Greice Santo est bouleversée par le retrait de sa scène car « elle a pris plaisir à tourner Space Jam suite avec Pepé, parce que la moufette obtient enfin sa comeuppance. « Elle-même victime de harcèlement sexuel, le premier single de Santo, » Você Você « , s’inspire du mouvement #MeToo et encourage les femmes à résister aux prédateurs sexuels. a également lancé le Glam with Greice à but non lucratif pour autonomiser les victimes de violence domestique.

Dans le NYT Éditorial, Speedy Gonzales a également été critiqué comme un personnage «dont les amis ont contribué à populariser le stéréotype corrosif des Mexicains ivres et léthargiques». Pourtant, il ne semble pas que le rongeur à course rapide sera expulsé de Space Jam 2 à la manière de Pepé Le Pew. S’adressant à Twitter à la suite de la controverse, le doubleur de Speedy Gonzales, Gabriel Iglacias, a évoqué la situation et son prochain rôle dans le film.

« Je suis la voix de Speedy Gonzales dans le nouveau Space Jam», Écrit Iglesias.« Est-ce que ça veut dire qu’ils vont essayer d’annuler Fluffy aussi? Tu ne peux pas m’attraper pour annuler la culture. Je suis la souris la plus rapide de tout le Mexique. «

Je suis la voix de Speedy Gonzales dans le nouveau Space Jam. Est-ce que ça veut dire qu’ils vont essayer d’annuler Fluffy aussi? Tu ne peux pas m’attraper pour annuler la culture. Je suis la souris la plus rapide de tout le Mexique 💨 pic.twitter.com/Ov4wjO00kM – G abriel – Je glesias (@fluffyguy) 7 mars 2021

Un autre grand changement pour lequel les fans ont remarqué Space Jam 2 est que Lola Bunny aura un look très différent. Cela vient après que Lee ait regardé le film original et senti que le personnage était trop «sexualisé» et qu’une cure de jouvence était nécessaire.

« C’est un film pour enfants, pourquoi porte-t-elle un crop top? Cela me paraissait simplement inutile, mais en même temps il y en a une longue histoire dans les dessins animés. Nous sommes en 2021. Il est important de refléter l’authenticité d’une femme forte et capable personnages « , a déclaré Lee Divertissement hebdomadaire. Space Jam: un nouvel héritage sortira en salles et sur HBO Max le 16 juillet 2021. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

