Qui est qui dans Obsession : le casting de la série Netflix

NETFLIX

Richard Armitage dirige le casting du nouveau hit de Netflix. Découvrez qui sont les acteurs derrière ce drame érotique !

©NetflixLe casting d’Obsession, la série érotique qui cartonne.

Parmi les plus consultés Netflix de la semaine, a été mis en évidence Obsession, une série pleine de suspense qui propose une histoire de pure sensualité. La fiction britannique -classée comme drame érotique- a pour protagoniste un chirurgien qui entretient en secret une liaison interdite avec la fiancée de son fils. Rendez-vous ci-dessous qui sont les acteursest en tête du casting !

+ Le casting d’Obsession, la série Netflix

-Richard Armitage est William Farrow

Richard Armitage (51) a été choisi pour donner vie à Guillaume Farrow, un homme à la vie apparemment parfaite. Ce chirurgien vit le meilleur moment de sa carrière, en plus d’entretenir de bonnes relations avec sa femme Ingrid et leurs enfants Jay et Sally. Cependant, lorsqu’il rencontre Anna, la fiancée de son fils, il entame une liaison qui pourrait tout mettre en péril. L’acteur britannique a participé à des séries telles que Reste proche et L’étrangeren plus du fait qu’il a excellé dans la trilogie de Le Hobbit.

Charlie Murphy est Anna Barton

Pour sa part, Charlie Murphy (34) est chargé d’incarner Anna Barton, la petite amie de Jay qui entamera une romance secrète avec Richard. Elle travaille au gouvernement et a un passé mystérieux qui pourrait révéler une bonne partie de ses secrets. L’interprète irlandais est également apparu sur Peaky Blinders, Vallée heureuse et Halo.

– Rish Shah dans le rôle de Jay Farrow

À ses 25 ans, Rish Shah Elle fait déjà partie des séries les plus regardées sur Netflix. Dans Obsessionl’acteur anglo-indien joue Jay Farrow, c’est-à-dire cet homme qui est amoureux d’Anna et qui est ravi de la présenter à sa famille. Tout en sollicitant l’approbation de son père, il découvrira peu à peu les secrets d’Anna. En plus de cette série, il a participé à Venge-toi, à tous les garçons : toujours et pour toujours et Mme merveille.

Indira Varma comme Ingrid Farrow

Finalement, Indira Varma (49) personnifie Ingrid Farrow, l’épouse de William qui se consacre entièrement à lui et à leurs enfants. Se liant à Anna, son instinct lui dit rapidement que quelque chose ne va pas et elle découvre que cette femme n’attire peut-être pas seulement l’attention de son fils, mais aussi de son mari. La figure britannique a participé à des séries telles que Game of Thrones, Obi-Wan Kenobi, Luther et Rome.

