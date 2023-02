Liste des acteurs et personnages de « The Mandalorian » – Saison 3 : qui est qui dans les nouveaux épisodes

La troisième saison de la série « Les Mandaloriens » arrive sur Disney Plus le mercredi 1er mars. De cette façon, nous découvrirons les nouvelles aventures de Din Djarin et Grogu dans la célèbre production qui fait partie du Univers « Star Wars ».

Cela implique que nous aurons la double présence de Pierre Pascal en streaming, étant le protagoniste de cette émission créée par Jon Favreau et de « Le dernier d’entre nous »programme réussi de HBO Max.

Voulez-vous savoir qui l’accompagne dans la distribution de saison 3 de « Les Mandaloriens »? Ensuite, nous vous révélons la liste des acteurs et des personnages. Découvrez, comme ça, qui est qui dans le nouveaux épisodes de la série Disney Plus.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE LA SAISON 3 DE « THE MANDALORIAN » ?

1. Pedro Pascal comme Din Djarin

Encore une fois, l’acteur chilien Pierre Pascal pièces din djarin dans la serie. Comme nous savons, « Commande » rencontre avec Grogu dans ce nouvel épisode et, avec une arme légendaire, il cherche à poursuivre son voyage.

La filmographie de Pascalcomprend également « Le poids insupportable du talent massif », « Narcos », « Game of Thrones » et son récent rôle de Joel dans « Le dernier d’entre nous ».

Pedro Pascal dans le rôle de Din Djarin dans « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

2. Grogu

Malgré son apparence, Grogu soit Bébé Yoda est techniquement supérieur à Commande. Cependant, ce dernier agit comme un père de substitution. Dans la saison 3, ils commenceront le voyage ensemble, luttant contre de nouvelles menaces.

Il est à noter que le personnage est manipulé par divers spécialistes de la production. De plus, son doubleur, avec quelques modifications, est connu pour être David Accord.

Grogu est également connu des fans sous le nom de « Baby Yoda » (Photo: The Mandalorian / Instagram)

3. Giancarlo Esposito comme Moff Gideon

Moff Gédéon est surtout connu dans l’Empire pour Le siège de Mandalore, en menant une purge qui a massacré des milliers et des milliers de Mandaloriens. Avec l’arrivée de Luke Skywalkera essayé de tuer Grogu puis lui-même, mais a été assommé et livré vivant sous la garde de la Nouvelle République.

Giancarlo Esposito C’est lui qui donne vie au personnage. L’acteur est célèbre pour ses rôles dans des projets tels que « Breaking Bad », « Tu ferais mieux d’appeler Saul », « Les garçons » et « Kaléidoscope ».

Giancarlo Esposito dans le rôle de Moff Gideon dans « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

4. Katee Sackhoff dans le rôle de Bo-Katan Kryze

Dans le troisième volet, il sera exploré si Bo-Katan Kryze est toujours un allié de Commande Ou il deviendra votre grand ennemi. L’actrice qui l’interprète est Katee Sackhoffqui fait également partie de la distribution d’émissions telles que « Longmire » et « Une autre vie ».

Katee Sackhoff dans le rôle de Bo-Katan Kryze dans « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

5. Carl Weathers dans le rôle de Greef Karga

Greif Karga Il réapparaîtra dans les prochains épisodes. N’oubliez pas qu’après vous être échappé de gédéonil a décidé d’utiliser son argent et son influence pour faire de Nevarro un meilleur endroit. Carl Météosreconnu par « Rocky » et « Développement arrêté »Reviens avec ce papier.

Carl Weathers dans le rôle de Greef Karga dans « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

6. Emily Swallow dans le rôle de l’armurier

L’armurier est le chef de Enfants de la Garde, servant en quelque sorte de guide spirituel au clan. Malgré tout ce qui s’est passé, elle reste toujours fidèle à la religion mandalorienne orthodoxe. L’actrice qui l’interprète est Émilie Hirondelleque nous avons également vu dans « La hantise de la Mary Celeste » et « Monday Mornings ».

Emily Swallow dans le rôle de l’armurier dans « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

7. Amy Sedaris comme Peli Motto

Il est prévu que Devise Peli devenir l’un des alliés de Commande en cette saison. Les mécaniciens continueront d’aider notre protagoniste grâce à leurs compétences et leurs reliques. En plus de ce rôle, Amy Sédaris se démarque dans des productions comme « Strangers with Candy », « Back to school » et « BoJack Horseman ».

Amy Sedaris dans le rôle de Peli Motto dans « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

8.Christopher Lloyd

Christophe Lloyd est la star de la trilogie « Retour vers le futur » et d’autres productions emblématiques comme « Qui a trompé Roger Rabbit ?. Son rôle dans la série n’a pas encore été révélé, mais leur présence dans la troisième partie de l’émission télévisée a été confirmée.