Suni Lee dit qu’elle souffre du « syndrome de l’imposteur » depuis qu’elle a remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo

Suni Lee s’est hissée sur la plus haute marche du podium en tant que meilleure gymnaste du monde aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, mais l’euphorie de la médaille d’or a rapidement cédé la place à la lutte contre le « syndrome de l’imposteur ».

La star de 19 ans de l’Université d’Auburn a parlé à ESPN de ce que c’était que d’être à la hauteur de sa facture après avoir remporté l’or au concours multiple féminin lors de ses premiers Jeux olympiques.

« J’ai l’impression qu’après les Jeux olympiques, il y a eu tellement de doutes sur le genre » Oh, elle n’aurait pas dû gagner les Jeux olympiques, bla, bla, bla « , et ça me touche vraiment », a-t-elle déclaré.

Sa coéquipière américaine, la quadruple médaillée d’or Simone Biles, est entrée aux Jeux olympiques en tant que grande favorite pour remporter l’or au concours multiple, mais s’est retirée de la compétition en raison de problèmes de santé mentale.

Même si Lee a réalisé le rêve de sa famille et est devenue la fierté de sa communauté américaine Hmong dans le Minnesota avec sa performance éblouissante, elle a certes lutté avec le sentiment qu’elle n’aurait pas dû gagner.

« Comme le syndrome de l’imposteur », a-t-elle déclaré à ESPN. « C’est exactement ce que j’ai. Et c’est très dur. C’était très difficile pour moi de me motiver les premières semaines ici parce que c’était comme si je ne voulais pas faire de gymnastique, je détestais ça.

Lee est aux prises avec sa nouvelle renommée en tant que recrue à Auburn, où elle est une star de l’équipe féminine classée sixième de la NCAA.

« J’aurais des crises d’angoisse lors des compétitions », a-t-elle déclaré. « Comme les deux premières rencontres de cette saison, j’étais une épave parce que c’était comme crier constamment mon nom et genre, ‘Suni, peux-tu prendre une photo?’ ou ‘Pouvez-vous signer un autographe?’ pendant que j’essaie de me concentrer.

Lee a livré de nombreux moments mémorables lors de sa première saison universitaire, dont trois scores parfaits de 10, un aux barres asymétriques et deux à la poutre.

Lee est également devenue la première gymnaste collégiale féminine à avoir jamais exécuté le Compétence Nabieva aux barres asymétriques dans une routine devenue virale le mois dernier.

Elle est actuellement classée deuxième au classement général de la NCAA derrière sa coéquipière olympique, Jade Carey de l’État de l’Oregon.

Auburn a été accueilli par des foules bruyantes et à guichets fermés dans presque toutes les rencontres avec le médaillé d’or olympique en titre comme attraction principale.

Elle a apprécié les grands moments et a été honnête à propos de ses luttes, tweeter le 12 mars que « pas tous les jours ne sera pas mon meilleur jour ».

« Je pense que c’est important parce que souvent les gens oublient que nous sommes humains », a-t-elle déclaré à ESPN. «Je pense que les gens me regardent comme une personne célèbre; ils ne me regardent pas vraiment comme une personne et voient en quelque sorte que nous pouvons aussi faire des erreurs.