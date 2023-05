Le directeur de Cliffhanger 2 partage les détails de l’intrigue de la suite de Sylvester Stallone

De nouveaux détails ont été révélés sur le Suspense suite actuellement en préparation. Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé qu’un Suspense la suite était enfin en préparation avec Sylvester Stallone prêt à revenir en tant que Ranger Gabriel « Gabe » Walker. Il a également été signalé que la suite héritée provient d’un scénario écrit par Mark Bianculli (Chasseurs) avec Ric Roman Waugh (L’ange est tombé) tapé pour diriger. Compte tenu de l’essor des suites héritées et de leur succès continu ces dernières années, ce n’était probablement qu’une question de temps avant d’en arriver là.





Dans une nouvelle interview avec ScreenRant, Waugh a abordé la suite, confirmant qu’il a signé pour diriger Cliffhanger 2. Le réalisateur taquine comment le concept est que la suite fait évoluer le personnage de Gabe de Stallone, car il est maintenant beaucoup plus âgé avec une fille qui suit ses traces avec une carrière d’alpiniste. Waugh divulgue également que la suite se déroulera dans les Alpes italiennes où « tout l’enfer se déchaîne », faisant vraisemblablement équipe avec Gabe et sa fille lorsqu’ils font face à une nouvelle menace, très haut au-dessus du sol. Comme Waugh l’explique au point de vente:

« Je suis aussi maintenant monté à bord – ce qui me passionne beaucoup – un énorme titre du début des années 90, qui rappelle ma carrière de cascadeur, je n’y ai pas travaillé, mais j’en savais beaucoup. Je suis va faire la prochaine évolution de Cliffhanger avec Stallone, et regarder son personnage évoluer vers l’avant, et il a maintenant une fille qui est aussi une alpiniste, et tout l’enfer se déchaîne dans les Alpes italiennes, et c’est parti. »

Waugh compare également l’évolution de Suspense pour Top Gun : Maverick et Credo, expliquant comment ces films ont pu faire évoluer leurs séries de films respectives de manière majeure. Cela signifie ramener des personnages hérités pour se mêler à de nouvelles stars, rafraîchir simultanément la franchise tout en ramenant les grandes stars pour plaire aux fans de longue date.

« Mais c’est l’évolution de [Cliffhanger] la façon dont Top Gun: Maverick a poursuivi l’histoire du film original, comment Creed est devenu l’évolution d’une franchise de Rocky en quelque chose de nouveau. C’est un peu ce que nous recherchons sur Cliffhanger, donc c’est amusant, c’est amusant de faire partie d’un nouveau départ, ou de l’évolution de quelque chose comme ça. Mais, l’un est la suite d’une histoire qui compte beaucoup pour moi, et l’autre va être amusant pour, espérons-le, faire évoluer quelque chose d’une manière vraiment cool et significative. »

Qu’est-il arrivé au redémarrage dirigé par une femme ?

Ce n’est pas la première tentative de faire revivre Suspense au cours des dernières années. En 2019, il a été rapporté qu’Ana Lily Amirpour prévoyait de diriger un redémarrage dirigé par une femme inspiré du film Stallone. L’année dernière, Amirpour nous a parlé du projet à MovieWeb, admettant que les remakes peuvent être « dangereux », mais se sentant également inspiré par le succès de Top Gun : Maverick poursuivre une nouvelle Suspense film. Comme nous l’a dit le réalisateur :

« Je pense que les remakes peuvent être dangereux, parce que certains de ces films sont juste, dans mon esprit, parfaits tels qu’ils étaient. Mais je pense que si c’est quelque chose qui sort de l’original – comme, j’ai adoré Proiece film qui était un nouvel épisode de Le prédateur. Et l’original Prédateur est l’un de mes meilleurs films préférés de tous les temps, et c’est énorme. Et de tous les films et suites qui sont venus, il y en a eu pas mal pour Prédateurce nouveau Proie est celui que j’aime. J’avais l’impression que cela prenait ce qu’était l’original et faisait vraiment quelque chose qui se démarque mais qui est en quelque sorte tellement connecté. Même chose avec Top Gun : Maverick, qui pour moi était une suite de génie. Alors peut-être que c’est plus comme, plutôt qu’un remake, c’est une réinvention. C’est différent. »

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si la suite directe de Waugh entrant dans le développement signifie que le redémarrage prévu d’Amirpour ne se produit plus. Théoriquement, les deux pourraient encore être en préparation, mais il est également possible que la suite qui ramène réellement Stallone soit prioritaire. En tout cas, le Suspense la suite n’a pas encore de date de sortie, et nous devrons attendre d’autres mises à jour.