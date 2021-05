La bande-annonce de la bande rouge de Wrath of Man envoie Jason Statham dans un ramage alimenté par la vengeance brutale

Un nouveau trailer de bande rouge pour Colère de l’homme apporte le bordeaux, alors que la superstar de l’action Jason Statham brutalise son chemin à travers les méchants dans une violente mission de vengeance. Il y aura du sang alors que Statham tire un nombre impossible de balles, et accumule un grand nombre de cadavres, pour trouver les responsables du meurtre de son fils.

Colère de l’homme est écrit par Sherlock Holmes et Les messieurs réalisateur Guy Ritchie aux côtés d’Ivan Atkinson et Marn Davies, avec Ritchie à la barre. S’inspirant du thriller d’action français de 2004 Cash Truck (LeConvoyeur), l’histoire suit un nouveau gardien de sécurité mystérieux et fougueux, connu sous le nom de «H». Le film trouve Statham sur un terrain familier, mais toujours très bienvenu, alors que H, un inconnu froid et mystérieux, est embauché par une société de camions de trésorerie chargée de déplacer des centaines de millions de dollars à Los Angeles chaque semaine.

Bien qu’il puisse sembler modeste au début, H surprend soudain ses collègues lors d’un braquage, libérant le genre de compétences de précision et de violence impitoyable que seul The Stath peut offrir. Le reste de l’équipage se demande qui il est et d’où il vient alors qu’ils essuient le sang de leurs uniformes fraîchement repassés. Bientôt, le mobile ultime du tireur d’élite devient clair alors qu’il prend des mesures dramatiques et irrévocables pour régler un compte: la chasse aux personnes derrière le meurtre de son fils.

En vedette aux côtés de Jason Statham (dont beaucoup seront sans doute assez malchanceux pour faire connaissance avec les stars de l’action, l’offre infinie de balles) sont Scott Eastwood (Rapide et furieux 8), Holt McCallany (Mindhunter), Josh Hartnett (Penny terrible), Jeffrey Donovan (Avis de brûlure, Fargo) Laz Alonso (Les garçons), Raúl Castillo (Armée des morts), Post Malone (Spenser confidentiel), Chris Reilly (TLe Hobbit: la bataille des cinq armées, Everest) et Niamh Algar (Élevé par les loups).

Ritchie produit également le projet aux côtés d’Atkinson et de Bill Block de Miramax. Producteurs exécutifs sur Colère de l’homme sont Louise Killin, Joshua Throne, Steven Chasman et Andrew Golov.

Statham a été rapidement attiré par la prémisse derrière Colère de l’homme, l’acteur aurait mis « environ 30 secondes » pour être convaincu de jouer le rôle principal. « J’ai vraiment aimé le principe, et je savais que ce serait un départ du truc typique de la comédie que Guy fait, mais (serait toujours) débordant de style », a expliqué Statham. « Il couvre deux genres – les films de braquage et les films de vengeance – et j’ai une affection personnelle pour ce type de film. »

Décrivant le film comme « passionnant, avec une tension au bord de votre siège et une grande récompense », Statham a révélé pourquoi il aime tellement travailler sous la direction de Ritchie. «Guy m’a donné une carrière il y a 23 ans», a-t-il déclaré. « C’est un cinéaste vraiment confiant, c’est un auteur, il écrit et il crée, il le capte sur film, il édite. C’est un one-man show, et c’est ce qui le distingue (des autres réalisateurs) . «

Colère de l’homme La sortie était initialement prévue pour le 15 janvier 2021, mais a subi des retards en raison de la situation mondiale actuelle. Le film devrait maintenant sortir aux États-Unis le 7 mai 2021 et au Royaume-Uni le 23 juillet 2021. Colère de l’homme n’est que le premier d’un doublé de Jason Statham et du cinéaste et ami Guy Ritchie, le couple s’unissant pour le thriller anciennement connu sous le nom de Cinq yeux.

Sujets: Wrath of Man