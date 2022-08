Le personnage de Friends inspiré par la marraine de Miley Cyrus

Curiosités

La sitcom créée par David Crane et Marta Kauffman a été diffusée entre 1994 et 2004, pendant dix saisons. Ses personnages sont des icônes de la télévision.

© GettyDolly Parton et Miley Cyrus.

Beaucoup de comédies que l’on voit aujourd’hui à la télévision doivent une partie de leur structure à deux productions emblématiques diffusées entre la fin des années 1980 et le milieu des années 2000. D’une part, Seinfeldqui a été vu sur le petit écran entre 1989 et 1998 et essentiellement axé sur des histoires et des histoires souvent tirées des monologues de Jerry Seinfield. Autre, copainsqui entre 1994 et 2004 s’est concentré sur un extrait de ce que c’était que d’être jeune dans les années 1990 et de vivre à New York.

Dans le cas de copains, malgré le fait que les histoires se sont déroulées à New York, leurs épisodes ont réussi à se connecter avec des fans du monde entier qui ont commencé à s’identifier aux différents personnages. Ainsi ont commencé à émerger des gens qui ont été comparés à Chandler Bing pour le sens de l’humour, avec Monica Geller d’ailleurs ils sont devenus obsédés par la propreté ou par Phoebe Buffay pour leur style de vie bohème, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les personnages de copains elles étaient emblématiques (et le sont toujours) dans le monde, tant primaires que secondaires. Parmi ceux qui se sont le plus transcendés en dehors des six principaux amis, on peut parler de Güntherle garçon qui travaillait dans Central Perk, mike hannigan (peut-être le septième ami) qui avait une relation avec Phoebe Soit Monsieur Hecklesce voisin ennuyeux qui vivait dans l’appartement du dessus Monique et Rachel.

En ce sens, celui qu’on ne peut oublier est un personnage attachant qui a pour origine la marraine de Miley Cyrus, Dolly Parton: Estelle Léonard. Interprétée par pignon de juinétait le représentant de Joey Tribbiani jusqu’à presque la fin de copains, quand il est mort. Selon l’actrice dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvéquand il est allé à l’audition, il a eu un premier test qu’ils ont considéré « très ennuyeux » alors il a décidé de porter « Créatif » et pense à un nouveau voir pour cet assistant.

+Comment est née Estelle Léonard

Malgré que David Crane et Marta Kauffman avait écrit une grande partie des caractéristiques de Estelle Léonard, pignon de juin avait beaucoup à voir avec la façon dont ce personnage de copains. Dans l’interview susmentionnée, il a déclaré: « J’étais à Los Angeles à l’époque et j’ai vu ce magasin de perruques, un immense centre de perruques. Je suis entré et je me suis dit : « Je ferais mieux d’être créatif ». La première chose que j’ai vue, c’était toute une rangée de perruques Dolly Parton. Et je l’ai construit à partir de là. Je suis rentrée chez moi, j’ai mis une très grande chemise, je me suis mal maquillée, j’ai mis de longs ongles roses. Puis j’ai acheté un de ces gros sandwichs qu’ils vendent à New York et une cigarette. J’y suis allé, j’ai auditionné pour manger et fumer en même temps. À la fin, j’ai pris la cigarette et je l’ai éteinte sur le sandwich et c’était tout. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂