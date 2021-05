Un golden retriever nommé Finley Molloy aime tellement ramasser des balles de tennis qu’il peut étirer ses mâchoires et ses joues pour en tenir six dans sa bouche à la fois, selon Records du monde Guinness . Finley est sans aucun doute un bon garçon, mais comment son exploit se compare-t-il à d’autres bouches d’animaux extensibles?

En d’autres termes, quel animal a la bouche la plus extensible? Il s’avère qu’il n’y a pas de consensus scientifique sur cette caractéristique effrontée. Cependant, il y a certainement quelques prétendants hors concours.

Certains animaux, y compris de nombreux rongeurs et certains singes , y compris le mandrill, ont des poches extensibles dans leurs joues pour stocker la nourriture. Hamster les joues sont peut-être le meilleur exemple, avec des poches capables de supporter jusqu’à 20% du poids corporel total de l’animal, selon Interne du milieu des affaires .

Les bouches de serpent peuvent s’étirer encore plus, car elles peuvent prendre des repas entiers en une seule bouchée massive. Par exemple, un birman non indigène python en Floride a réussi à étirer sa bouche suffisamment pour avaler une queue blanche cerf qui était plus lourd que lui-même, 45Secondes.fr a rapporté en 2018. Les mâchoires des serpents sont reliées à des ligaments flexibles plutôt qu’à leurs crânes, qui s’étendent pour accueillir des proies plus grosses, 45Secondes.fr précédemment rapporté . C’est un truc sympa, et la bouche des serpents peut être plus flexible que n’importe quelle autre bouche sur terre. Dans l’eau, cependant, les choses deviennent encore plus extensibles.

En rapport: Pourquoi les chiens mâchent-ils tout?

Un hamster doré bourrant ses joues d’une châtaigne. (Crédit d’image: Paul Starosta via Getty Images)

Les plus gros animaux sur Terre ont également certaines des bouches les plus extensibles. Baleine bleue et les rorquals communs – respectivement le plus gros et le deuxième plus grand animal vivant – appartiennent à une famille de baleines appelées rorquals, selon le Web sur la diversité animale de l’Université du Michigan (ADW) . Ces baleines peuvent étirer leur bouche pour engloutir de l’eau contenant des groupes entiers de proies, comme le krill ou le poisson, en une seule bouchée.

Le moyen le plus simple pour les animaux d’attraper des proies en suspension dans l’eau est d’absorber également l’eau, en élargissant l’espace à l’intérieur de leur bouche, a déclaré Alexander Werth, professeur de biologie et chercheur sur les baleines au Hampden-Sydney College en Virginie. « Les baleines font cela à une échelle remarquable. Elles aspirent d’énormes quantités d’eau pour passer d’une créature mince et élégante à quelque chose qui ressemble à un têtard avec une petite queue dans le dos. »

Un rorqual, en l’occurrence une baleine de Bryde, élargissant ses plis pour se nourrir au large de Baja, au Mexique. (Crédit d’image: Doug Perrine / Alamy Stock Photo)

Les rorquals ont des rainures extensibles, appelées plis de gorge, qui s’étendent de leurs mâchoires jusqu’à leur ombilic (nombril) pour les aider à retenir l’eau, selon Werth. Les baleines bleues peuvent potentiellement contenir plus de 26000 gallons (100000 litres) d’eau à la fois, a-t-il déclaré.

« Si vous pouvez imaginer un litre [0.2 gal] bouteille d’eau ou de soda, puis imaginez 100 000 d’entre eux. C’est juste époustouflant, c’est époustouflant de la quantité d’eau que cela représente », a déclaré Werth. Le volume d’eau que ces animaux peuvent contenir augmente avec la longueur du corps sous la forme d’un cube plutôt que d’un carré, et les baleines plus longues peuvent donc engloutir de manière disproportionnée plus d’eau que les baleines plus courtes. baleines, selon Werth. «Je dirais que les rorquals bleus et les grands rorquals communs engloutissent non seulement le plus d’eau [of any living animal], mais ils ont probablement la bouche la plus extensible. «

Werth a comparé l’alimentation du rorqual à la poche d’un pélican – une autre bouche d’animal qui mérite des éloges. Les pélicans ont un morceau de peau extensible sous leur bec qu’ils utilisent pour ramasser les poissons de l’eau. Pélicans bruns (Pelecanus occidentalis) peuvent contenir jusqu’à 3 gal (11 litres) d’eau dans leurs sachets, selon ADW . C’est trois fois plus de volume que les pélicans peuvent contenir dans leur estomac.

La poche d’un pélican est suffisamment flexible pour couvrir une partie du corps de l’oiseau lorsqu’il s’étire. Cet étirement a l’air tellement bizarre, il y a un mème sur les réseaux sociaux affirmant que les pélicans peuvent sortir leurs épines de la bouche pour se refroidir. En réalité, leur cou ne fait que pousser contre la peau lâche de leurs poches, selon Vérification des faits AFP .

En rapport: Comment les lézards se refroidissent-ils?

Les pochettes de pélican ont inspiré le nom du dernier animal de ce mystère – l’anguille pélican ou l’anguille gulper (Eurypharynx pelecanoides). Les anguilles pélican peuvent presque être considérées comme une combinaison de tout ce qui est arrivé jusqu’à présent, avec des corps ressemblant à des serpents, des techniques d’alimentation semblables à des baleines et une peau en forme de poche capable de s’étendre dans à peu près toutes les directions.

Les anguilles pélican vivent au fond de l’océan et ont été enregistrées à 3000 mètres sous la surface, selon le Musée australien . Au cours des dernières années, chercheurs des grands fonds ont capturé des vidéos vraiment spectaculaires de têtes d’anguilles pélican qui atteignent plusieurs fois leur taille normale.

Aucune estimation officielle n’existe, mais la vidéo ci-dessous semble montrer que dans un cas, une anguille pélican a élargi sa gueule à plus de cinq fois sa taille d’origine.

« C’est très intéressant parce que la bouche et la tête sont très flexibles et gonflables, et parfois elles ressemblent à des ballons qui flottent », a déclaré David Smith, chercheur associé et spécialiste de l’anguille au Smithsonian National Museum of Natural History à Washington, DC, à Live La science.

Les anguilles pélican sucent probablement leurs proies avec d’énormes gorgées d’eau, mais on en sait peu sur leur vie quotidienne, selon Smith. « Nous ne savons pas grand-chose sur le comportement de ces choses, leur interaction sociale, leur comportement d’accouplement, nous ne savons tout simplement rien à ce sujet, donc nous volons en quelque sorte aveugle ici. »

Smith a ajouté que nous ne comprenons pas beaucoup de choses sur l’océan en général et que nous ne connaissons toujours pas toutes les espèces qui y vivent. Considérez donc l’anguille pélican comme un espace réservé pour la bouche animale la plus extensible pendant que les scientifiques continuent d’étudier et de cataloguer la vie sur Terre.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.